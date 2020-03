Les Sennheiser Momentum True Wireless 2 améliorent leur autonomie et la suppression du bruit

Sennheiser, la prestigieuse marque de systèmes audio réputée pour sa haute qualité sonore, vient d’annoncer l’arrivée de votre nouveau Sennheiser Momentum True Wireless 2, une inversion de ses écouteurs sans fil déjà remarquables introduits au cours de la dernière année, dans laquelle la société vise à affiner davantage l’expérience et la durée d’utilisation.

Pour cela, et comme nous l’avons souligné dans le titre, ces nouveaux écouteurs ajouteront la nouvelle option de suppression active du bruit (également connu sous le nom de ANC), ce qui nous permettra d’ajouter un petit bruit de fond blanc pour nous isoler de notre environnement et nous concentrer davantage sur le contenu reproduit. Quelque chose qui ne sera pas difficile car il s’ajoute à la suppression du bruit déjà présente de sa propre conception intra-auriculaire, pour laquelle peut-être nous manquons la présence de tampons en mousse mémoire supplémentaires.

D’autre part, le nouveau Sennheiser Momentum True Wireless 2 aura également une extension de sa batterie, augmentant son autonomie jusqu’à 28 heures grâce aux trois frais supplémentaires que son boîtier nous fournira, nous permettant de surmonter une journée complète d’utilisation ininterrompue, très loin de la grande majorité des appareils concurrents.

Bien que sans aucun doute la grande différence de Sennheiser réside dans son son. Et est-ce que comme son modèle précédent, le Sennheiser Momentum True Wireless 2 aura un réglage de l’égaliseur, une personnalisation des commandes tactiles ou une commande des basses des écouteurs et Application mobile Smart Control.

Enfin, nous pouvons également trouver d’autres ajouts curieux tels que fonction de pause intelligente, qui mettra automatiquement en pause ce que vous écoutez lorsque nous retirons le casque de notre oreille et le reprendra lorsque nous le remettrons; ou le certificat IPX4, qui protégera les écouteurs sous la pluie, mais sans les rendre adaptés à une utilisation directe sous l’eau.

Le Momentum True Wireless 2 sera disponible à partir d’avril prochain dans sa version noire, bien que la marque ait déjà confirmé qu’une deuxième version blanche sera également lancée plus tard, et qu’ils arriveront sur sa boutique en ligne sous un prix de base de 299 euros. Bien qu’il s’agisse d’un prix quelque peu élevé, compte tenu de la grande qualité de son modèle précédent et du standard exceptionnel de la marque, il s’agit sans aucun doute d’un prix mérité et très récompensé.