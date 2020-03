les séries télévisées de l’année sont également annulées en raison du virus

Netflix à ce jour, c’est une plate-forme très puissante et populaire pour son immense quantité de séries télévisées et de films à regarder en HD et 4K. Cependant, l’arrivée de nouveaux services de streaming tels que Apple TV + et Disney +, l’a amenée à produire autant de séries télévisées que possible pour la maintenir en tête du classement. Néanmoins, Netflix a coupé bon nombre de ses produits pour faire place à de nouvelles entrées.

Netflix: la liste des fameuses saisons éliminées de la plateforme

Dans la liste, il y a des pertes importantes pour les téléspectateurs. Parmi ceux-ci, nous voyons Jessica Jones et The Punisher cesser avec Daredevil, Luke Cage et Iron Fist en raison de l’arrivée de Disney + et de l’immense pouvoir de Marvel Studios, mais aussi de favoris des fans tels que The OA, Dark et Santa Clarita Diet Now .

Entre autres, les séries télévisées qui nous ont abandonnés au cours de l’année sont Fuller House, Travellers, Jessica Jones, The Punisher, Friends From College, One Day At A Time, Santa Clarita Diet, The Ranch, Chambers, The Rain, Tuca et Bertie, survivante désignée, babioles, 13 raisons pour lesquelles, elle doit l’avoir, Grace et Frankie, The OA, No Good Nick, Bojack Horseman, Dear White People, Anne With An E and Dark.

Toujours en 2020 en raison de la coronavirus, désormais déclaré pandémie, le service de streaming a arrêté toutes les productions américaines de sa série depuis au moins deux mois. À ceux-ci s’ajoute également la deuxième saison de The Witcher, tourné en Grande-Bretagne.

De cette vaste liste, laquelle ou laquelle aimez-vous le plus? Et lesquels vous manqueront le plus?