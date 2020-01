Les serveurs de Destiny 2 arrêtés après la dernière mise à jour volent de la poussière brillante et des éclats légendaires

Le plus récent patch de Destiny 2, la mise à jour 2.7.1, fait un tas de tâches ménagères sur les bugs de Season of Dawn, supprimant spécifiquement quelques exploits d’armure exotique qui ont sérieusement augmenté les dégâts des joueurs dans les activités PvE. Malheureusement, bien que la mise à jour ait corrigé une multitude de problèmes, elle pourrait en avoir introduit un nouveau qui vole vos différentes devises. Bungie a supprimé ses serveurs Destiny 2 pour une maintenance d’urgence alors qu’il enquête sur le problème.

Selon les rapports, les joueurs se connectent à Destiny 2 après le patch et trouvent leurs cachettes Bright Dust, Glimmer et Legendary Shard réduites de manière significative. Bien que Glimmer soit une ressource assez facile à trouver, il est utilisé pour une foule de choses, comme la mise à niveau des armes et la fixation de mods aux armes et aux armures. Les éclats légendaires sont un peu plus rares et spécifiquement nécessaires pour mettre à niveau les armes et les armures, et Bright Dust vous permet d’acheter des articles cosmétiques de qualité supérieure dans le magasin Eververse sans dépenser de l’argent réel – ce qui fait de sa perte une grosse affaire.

Bungie a tweeté qu’il était au courant du problème et qu’il enquêtait, mais n’a pas partagé beaucoup plus d’informations sur ce qui se passe ou sur le moment où le problème pourrait être résolu (s’il peut l’être). Mais il semble que le problème soit important, car Bungie a mis Destiny 2 hors ligne pour la maintenance d’urgence.

Nous étudions actuellement un problème où les joueurs peuvent avoir perdu leur lueur et / ou divers matériaux de perfusion après la mise à jour 4.7.1.

Veuillez attendre les mises à jour.

– Aide Bungie (@BungieHelp) 28 janvier 2020

Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que de plus amples informations arriveront sur le problème et les modifications que Bungie pourrait apporter pour le résoudre.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Destiny 2 Corridors Of Time Guide de la procédure secrète de la quête

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.