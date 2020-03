Les services cloud de Microsoft enregistrent une hausse de 775% dans les régions touchées par les mandats de distanciation sociale – .

(Photo Bigstock)

Les services cloud de Microsoft connaissent une énorme augmentation de l’utilisation en raison de l’épidémie de COVID-19.

La société a annoncé samedi une augmentation de l’utilisation de 775% pour des services tels que Microsoft Teams, Windows Virtual Desktop et Power BI dans les régions qui ont des mandats de distanciation sociale ou d’abri sur place.

Tout comme Amazon, le géant de la technologie de Seattle, une partie de la technologie de Microsoft est devenue cruciale au milieu de la nouvelle crise des coronavirus alors que les gens travaillent et jouent à la maison. Par exemple, son application de collaboration Teams a enregistré un pic d’une semaine sur l’autre de 37% d’utilisateurs actifs quotidiens au début du mois. Les utilisateurs des équipes génèrent 900 millions de minutes d’utilisation par jour. Les applications concurrentes telles que Slack et Zoom voient également une activité accrue.

Microsoft a également déclaré ce week-end que l’utilisation de Windows Virtual Desktop avait triplé, tandis que l’utilisation gouvernementale de Power BI pour partager les tableaux de bord de données COVID-19 était en hausse de 42%.

Xbox Live, le service de jeu de la société, enregistre un nombre record “alors que les gens se tournent vers les jeux pour se connecter socialement”. Microsoft désactive certaines fonctionnalités Xbox Live telles que le téléchargement de photos de jeu personnalisées pour aider à assurer le bon fonctionnement de ses serveurs.

Dans un article de blog, la société basée à Redmond, Washington, a déclaré qu’elle “fournissait le plus haut niveau de surveillance” aux premiers intervenants et aux systèmes liés à la santé, entre autres. Il limite les offres gratuites et certaines ressources pour les nouveaux abonnements Azure et ajuste la résolution vidéo pour les appels Teams. Microsoft ajoute également une «nouvelle capacité importante» pour les services cloud au cours des prochaines semaines.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré la semaine dernière que les systèmes d’arrière-plan de la société résistaient bien, notant que «l’échelle est certainement sans précédent».

«S’il s’agissait d’une génération précédente d’architectures de centres de données ou d’architectures logicielles, je ne pense pas que nous aurions été en mesure de faire face à cette crise aussi efficacement que nous l’avons été», a-t-il déclaré sur CNBC.

Nadella a également déclaré qu’elle était convaincue que Microsoft sortirait de la crise du COVID-19 «assez forte».

Le titre de Microsoft a augmenté d’environ 15% la semaine dernière et se négocie actuellement à 149,70 $ / action.