les services cloud ont connu une vague folle

Les services cloud de Microsoft ont enregistré un augmentation massive de la demande. Ceci est certainement dû à la pandémie de coronavirus ce qui “oblige” les gens à rester aussi longtemps que possible à l’intérieur des maisons. Selon un article de blog Azure: “Nous avons constaté une augmentation de 775% de nos services cloud dans les régions qui ont imposé une distanciation sociale ou qui nécessitent un confinement à domicile.”

Microsoft: l’utilisation des services cloud augmente et les équipes connaissent une vague folle

L’application comprend divers services, y compris l’utilisation de Bureau virtuel Windows, Xbox Game Pass, Xbox Live et mixer. Il s’ensuit que Microsoft a dû se mettre à couvert pour s’assurer que ces services pouvaient offrir l’efficacité et la qualité de plus en plus de personnes possible. Microsoft a pour cela handicapé la possibilité de télécharger des photos de profil, des photos de club et des arrière-plans personnalisés. Afin de ne pas surcharger davantage le système, les mises à jour du jeu seront lancées pendant les heures “plus calmes” où moins de personnes sont connectées, plutôt que pendant les heures de pointe.

Le service de Équipes Microsoft il a du mal à cause de l’énorme augmentation du nombre de personnes qui l’utilisent. L’utilisation du service a augmenté de 12 millions de personnes en une semaine. Auparavant, les utilisateurs étaient 32 millions, Je suis maintenant 44 millions. Cette augmentation soudaine a enregistré des baisses de service. Nous essayons de prioriser l’accès à personnel de santé et ai services d’urgence, du mal à maintenir le service aussi stable que possible.