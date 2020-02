Les Sims 5 pourraient prendre en charge le multijoueur, toutes les dernières nouvelles

Près de six ans après le lancement de Les Sims 4, commence à fuir premières informations sur le chapitre suivant du jeu vidéo de simulation de vie bien-aimé. Pour parler pour la première fois de Les Sims 5 c’était pareil Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, lors d’une réunion avec certains investisseurs, au cours de laquelle Wilson a répondu à quelques questions sur le avenir de l’entreprise et des Sims.

Les Sims 5 prendront-ils en charge l’expérience multijoueur?

Ce que Andrew Wilson a dit a ensuite été publié sur SimsCommunity. Ci-dessous, les mots du PDG de l’AE: «Alors que Maxis (développeur du jeu) continue de penser à un The Sims pour la prochaine génération, multi-plateforme et avec un monde sauvé dans le cloud, vous devez imaginer que, même si nous resterons toujours fidèles à notre inspirations, créations et auto-amélioration, ces notions d’interaction sociale et de compétition, comme celles qui étaient présentes dans Les Sims en ligne il y a de nombreuses années, ils faire partie de l’avenir de l’expérience Les Sims dans les années à venir. Nous sommes très excités. C’est un jeu sans égal dans son genre lorsqu’il s’agit de répondre aux souhaits de ces joueurs et nous pensons qu’il existe de nombreuses opportunités de croissance à l’avenir. “

Pour les non-initiés, Les Sims en ligne il a été libéré en 2002 et a pris sa retraite six ans plus tard en raison de son échec. Comme vous pouvez facilement le deviner d’après le nom, c’était la version en ligne (et donc multijoueur) des Sims, dans laquelle créer votre propre avatar virtuel, rencontrer d’autres joueurs du monde entier, discutez et passez du temps ensemble.

Si nous avons bien interprété les mots d’Andrew Wilson, le prochain chapitre des Sims implémentera l’expérience multi-joueurs de The Sims Online, et pourrait donc vous permettre de rencontrer vos amis dans un monde virtuel. Pour le moment, cependant, nous nous aventurons à faire des hypothèses simples. De plus, The Sims 5 n’a même pas été annoncé.