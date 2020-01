Une équipe de chercheurs du MIT a diffusé la nouvelle d’avoir développé un appareil capable de convertir l’énergie faible véhiculée par les signaux radio wi-fi en électricité. Avec cette découverte, en théorie, le besoin d’avoir dans leurs smartphones serait éliminé batteries traditionnelles.

Le principe physique auquel les chercheurs ont fait appel est appelé “rectenne”, c’est-à-dire qu’il est une antenne réseau capable de capter les ondes électromagnétiques et de les convertir en courant continu. Par conséquent, étant une technologie déjà connue dans le monde scientifique, elle n’était jusqu’à présent pas adaptable aux appareils électroniques de poche tels que les smartphones.

Adieu les batteries: les smartphones captureront l’énergie du Wi-Fi

En revanche, au Département de génie électrique et informatique du MIT ont sulfure de molybdène utilisé, un semi-conducteur si fin et flexible qu’il peut être adapté à n’importe quelle forme et utilisation. En fait, le matériau peut subir des modifications sans perdre son efficacité de conversion ondes électromagnétiques dans le courant électrique.

Selon les estimations du MIT, les prototypes actuels en laboratoire peuvent convertir l’énergie associé au signal radio wi-fi avec 30% d’efficacité. En pratique, ils ne sont pas déjà des pouvoirs appropriés pour alimenter un smartphone, mais seulement de petits appareils portables ou des capteurs à usage diagnostique qui, en fait, peuvent déjà ne plus monter de batteries traditionnelles.

Une application pratique intéressante, en plus de l’améliorer pour que les smartphones ne dépendent plus des batteries, est la possibilité d’utiliser la rectenne pour couvrir les murs ou les sols à l’intérieur du palais. Selon le responsable du projet Palacios, il pourrait en effet être possible d’étendre la taille de cette technologie pour alimenter les appareils connectés d’un bâtiment entier ou le réseau de capteurs d’une autoroute intelligente.