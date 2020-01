les smartphones célèbres produisent plus que les autres

La sécurité avant tout: telle est la devise que de nombreux utilisateurs se font désormais, surtout avec la progression et l’arrivée des nouvelles technologies. Après de récents doutes sur l’introduction des réseaux de cinquième génération, de nouvelles questions semblent s’être posées à propos des smartphones et du rayonnement qu’ils émettent; la crainte que les compagnons de confiance de nombreux utilisateurs se transforment en potentiels risques pour la santé parmi ceux qui les utilisent, elle a beaucoup augmenté et s’est également accompagnée d’une série de fausses nouvelles qui n’ont fait qu’empirer la situation. Malheureusement, comme renommé, avec la diffusion des médias instantanés, la circulation des fausses nouvelles est devenue de plus en plus simple et avec elle aussi une sous-espèce de terrorisme psychologique capable de plagier l’esprit du lecteur.

Smartphones et radiations: faut-il avoir peur comme indiqué sur le web?

Pour pouvoir démasquer une fois pour toutes les nouvelles qui tournent sur le web concernant les smartphones et leur production de rayonnement, il faut nécessairement s’appuyer sur des données officielles. Si oui, nous utiliserons la recherche pour répondre à ces allégations aujourd’hui réalisé par AIRC au fil des ans.

Grâce aux rapports consultables sur le site officiel de l’Association, il est immédiatement possible de découvrir que oui, c’est vrai: les smartphones produisent des radiations mais il ne faut pas avoir peur. Contrairement à ce que le mot pourrait exprimer, en réalité, ces types d’émissions ne sont pas nocifs pour l’homme car ils ne peuvent pas les provoquer mutations génétiques de l’ADN. Dans tous les cas, une exposition intense pourrait entraîner une surchauffe des tissus du corps humain, mais en réalité aucune crainte ne devrait être entretenue. Comment se fait-il? Pourquoi je Valeurs SAR.

Si c’est la première fois que vous entendez ces valeurs, sachez qu’elles représentent le taux d’absorption spécifique d’énergie par le corps. Tout cela implique que chaque smartphone, avant de pouvoir être commercialisé, doit nécessairement respecter les seuils légaux ou, sinon, il ne pourrait pas être vendu. sécurisé à 2 watts par kilogrammeà ce jour, il existe des smartphones qui affichent des valeurs élevées mais respectent toujours cette limite.

Pour plus de transparence, nous vous laissons la liste des smartphones radioactifs qui ont semé la confusion, mais qui sont sûrs à utiliser après tout.