les smartphones peuvent être en danger

la Réseau 4G semble en présenter un fuite capable de permettre aux attaquants d’espionner les conversations et toutes les données sensibles des utilisateurs qui exploiteraient une telle connectivité. Le problème est beaucoup plus grave et profond que vous ne l’imaginez, mais ne paniquez pas.

Avant d’expliquer en détail bogues, il est important de se rappeler que ce que nous dirons doit être pris en voie théorique, quant au bon déroulement de la procédure, une très grande capacité économique et disponibilité sont encore nécessaires (notamment pour l’achat de matériel), sans oublier la proximité nécessaire du «bourreau» avec sa victime.

la fuite rencontrés par certains chercheurs directement 4G il ne peut en aucun cas être comblé par les opérateurs téléphoniques, car il s’agit d’un problème présent dans certains protocoles de la norme elle-même.

Faites-le 4G: voici comment ils pourraient voler vos données

Selon certaines informations, le criminel pourrait créer une sorte de point d’accès public, à l’aide d’une antenne virtuelle; le smartphone de la zone s’y connecterait, s’imaginant que c’était l’original de l’opérateur (et le consommateur final ne remarquait en rien la différence).

À ce stade, le dommage est maintenant fait, à partir du moment où le terminal sera connecté à celui susmentionné, qui le gère a la possibilité de découvrir toutes les informations présentes sur le même, ainsi que écouter les conversations téléphone, lire des messages, des mots de passe, etc.

C’est ce que, comme précisé au début de l’article, ne t’inquiète pas, la possibilité de se retrouver dans une telle situation est vraiment très éloigné, mais il est bon de le savoir quand même.