Les smartphones prédisposent à l’apparition du cancer?

L’utilisation du smartphone devient de plus en plus fréquente dans de nombreux moments de la vie quotidienne. L’appeler un téléphone (bien que c’était sa fonction d’origine) apparaît maintenant anachronique, car de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été développées qui ont été intégrées à la principale pour en faire un outil extrêmement polyvalent et, à ce jour, nécessaire.

Dans le même temps, comme tout appareil électronique, le smartphone produit une certaine quantité de rayonnement. Il en résulte un plus grand nombre que d’autres appareils, notamment lors d’appels (qui sont basés sur la propagation de champs électromagnétiques).

Il semble donc spontané de se demander: dans quelle mesure l’utilisation du smartphone affecte-t-elle l’apparition de phénomènes cancéreux?

Smartphones et tumeurs: ce que dit la science

La question est complexe, non pas tant d’un point de vue scientifique, mais en raison des racines profondes de l’opinion publique qu’une utilisation excessive du smartphone peut nuire gravement à la santé (accusations que chaque nouvelle technologie a dû surmonter au fil des siècles).

Actuellement, cependant, la science n’a pas trouvé de réponse à cette question: non pas parce qu’elle n’a pas été posée, mais parce que les données ne sont pas suffisantes pour suggérer une corrélation entre une utilisation intensive du smartphone et la cancérogenèse.

Cela semble en contradiction avec ce qui a été établi dans une décision rendue par le tribunal de Turin en 2017 – une décision qui a été confirmée ces dernières semaines – et qui a vu le juge décider d’un lien de causalité avec l’apparition d’un type particulier de tumeur bénigne , le bon neurinome acoustique. Cependant bénigne, cependant, cette formation peut entraîner une perte auditive importante, s’avérant en fait invalidante pour le sujet.

Mais Alessandro Les vers marins, de l’Institut Supérieur de la Santé, rassure sur directives actuelles provenant du Centre International de Recherche sur le Cancer, qui n’ont encore rien démontré à ce sujet sauf une éventuelle corrélation, non encore prouvée, en incluant le rayonnement des appareils électroniques dans la catégorie des “cancérogènes possibles”.