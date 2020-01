Les smartphones, quels sont les modèles préférés des Italiens?

Quels sont les smartphones préférés des Italiens? Il a découvert idealo, l’une des principales plateformes de comparaison de prix en ligne. Compte tenu de la Mobile World Congress, le salon le plus important dédié à la téléphonie mobile dans le monde, voulait analyser le marché des smartphones en ligne, identifiant ceux qui, au cours de l’année écoulée, ont été les modèles les plus recherchés par les utilisateurs.

Tout d’abord, le entreprises les plus intéressantes ont été, dans l’ordre, pomme, Samsung, Xiaomi, Huawei et honneur. Plus précisément, Samsung a enregistré une augmentation de 117% de ses intentions d’achat Xiaomi a enregistré une augmentation de 206,9%. Les producteurs en croissance sur le marché italien comprennent: OPPO, Brondi, OnePlus, Xiaomi et Samsung.

L’année dernière, cependant, certains fabricants ont également perdu l’intérêt des utilisateurs. Les entreprises en question sont BlackBerry (-65,9%), HTC (-59,6%), Wiko (-31,5%), Sony (-29,3%), Catphones (-15,6%) e Asus (-9,3%).

Classement des cinq smartphones préférés des utilisateurs italiens

la trois smartphones les plus recherchés en ligne par les utilisateurs italiens appartiennent tous au même fabricant: Apple. En première place dans le classement des cinq smartphones les plus recherchés sur le Net en Italie, nous trouvons iPhone XR, suivi de iPhone 7. iPhone 11au lieu de cela, il se classe troisième. Dans les deux autres positions du classement, on trouve Samsung Galaxy A50 et Xiaomi Redmi Note 7.

Sur cette base, idealo a clairement indiqué que iPhone XR, iPhone 7 et Samsung Galaxy A50 étaient les les smartphones les plus recherchés par les moins de 44 ans. Appareils préférés de plus de 44 ont étéà la place Galaxy A50, Xiaomi Redmi Note 7 et iPhone 7. En général, les utilisateurs de plus de 44 ans ont préféré les propositions de fabricants tels que LG, Asus, Nokia, Alcatel, Motorola, Wiko, Brondi et HTC; les plus jeunes préfèrent cependant la marque Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Honor, OnePlus, Google, OPPO et Sony.