Les sociétés de VTC opérant pour Cabify commencent des licenciements

La crise des coronavirus met à l’épreuve la santé des personnes et de l’économie. Alors que les services de santé, déjà saturés, peinent à faire face à la situation, les entreprises survivent comme elles peuvent la perte d’employés et la demande. Maintenant, l’activité de Cabify a été infectée par la situation. Il existe déjà plusieurs entreprises qui possèdent des licences VTC qui ont commencé le processus de licenciement de leurs équipes de pilotes. Parallèlement, selon El Confidencial, l’entreprise de transport elle-même fermerait également un ERTE de 50% de ses effectifs en raison de la baisse de la charge de travail.

Ares, Moviee Cars ou Auro ont déjà commencé à demander les clés, les véhicules et la documentation nécessaires; une situation qui a déjà commencé vendredi dernier en raison de la baisse de la demande. Entre hier et aujourd’hui 120 licenciements, et plus de 100 prévus pour les prochains jours selon des sources proches du processus. Selon ACOMA, l’une des associations que les conducteurs de VTC conduisent dans la capitale, les licenciements devraient fermer sous ce qu’ils appellent un ERE infiltré, principalement par Ares et Moviee Cars.

D’autres sources informent Hypertextual que l’arrêt des conducteurs se ferait sous prétexte de l’accumulation d’amendes pour excès de vitesse, ce qui éviterait la formule ERTE proposée par le gouvernement, qui obligerait les entreprises à embaucher – à nouveau – aux licenciés en raison de la situation actuelle. Ce média a tenté de confirmer ces informations auprès des entreprises concernées, mais n’a reçu aucune réponse avant la publication de ce texte.

Pendant ce temps, à Séville – un autre des bastions de la technologie – la situation n’est pas très différente. Aux pilotes VTC, opérant pour Cabify, ils ont déjà été informés de l’arrêt des opérations. Ce qui engloberait le licenciement de 90% de ses effectifs de chauffeurs dans la ville.

L’entreprise utilise l’article 47 du statut des travailleurs pour résilier les contrats pour cause de force majeure. C’est-à-dire celui que le décret royal 463/2020, du 14 mars, a généré lors du démarrage de l’état d’alarme dans le pays pour la crise sanitaire du coronavirus. De cette façon, la société a contacté ses associés pour les informer de la remise des clés et documentation des véhicules au siège de Séville avec effet immédiat –Même situation à laquelle les conducteurs de la capitale ont dû faire face.

Ils entrent ainsi dans “une situation légale de chômage” en raison de la nature extraordinaire de la situation. Ils maintiennent cependant 10% de la main-d’œuvre (et donc des contrats) pour maintenir le même pourcentage de demande que jusqu’à lundi, ils s’étaient inscrits dans la candidature.

En d’autres termes, la situation n’est pas rentable pour les fournisseurs de licences VTC et pour les grandes entreprises technologiques.

Dans ce contexte, la société qui propose la société technologique, fait référence dans une déclaration à laquelle Hipertextual avait accès à la limitation des services publics – non soumis à un marché public – de 50%. C’est-à-dire, l’entreprise serait obligée de retirer 50% de sa flotte chaque jour dans les rues de la capitale; mais pas à 100%. Une situation à laquelle le secteur des taxis a également été confronté dans des villes comme Madrid, où ils se relaient pendant des jours pour aller travailler en fonction de leur numéro de licence.

Le même constat, en plus, ajoute l’absence de demande de nos jours où la circulation sur les routes est limitée au strict minimum: assister au travail, assister les personnes dépendantes ou aller au supermarché ou à la pharmacie. La demande de loisirs est donc limitée à zéro et les prix par trajet au plus bas possible. En d’autres termes, la situation n’est pas rentable pour les fournisseurs de licences VTC et travailler pour les grandes entreprises technologiques.

Pendant ce temps, à Madrid …

Toute cette situation contraste avec l’une des communications proposées par Cabify il y a quelques jours. Dans ce texte, L’entreprise a annoncé la conclusion d’un accord avec la Communauté de Madrid Grâce à laquelle elle a offert, gratuitement, ses services de transport pour le personnel de santé. Cependant, ces informations ne s’appliquaient qu’à 400 des voitures et des permis dont disposait l’entreprise. Tous appartenant à Vecttor, la société appartenant à Rosauro Varo, qui a été absorbée par Cabify en avril 2019, comme The Information l’avait déjà prévu. En fait, le processus de suspension temporaire des emplois affecterait également la division de gestion de la flotte et des conducteurs, maintenant que, après le rachat de l’entreprise de Varo, elle fait partie de la structure interne de l’entreprise.

👇 Plus en Hypertextuel