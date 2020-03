Les sociétés d’impression 3D répondent à la crise des coronavirus

En l’absence de médicaments, la fabrication connue sous le nom d’impression 3D est une solution potentielle au Mexique.

Parmi les fabricants qui cherchent à se développer, en utilisant l’impression 3D, figurent des ventilateurs mécaniques, pour lesquels ils recherchent déjà des modèles numériques disponibles et des redevances sans brevet sont passées en revue.

Des spécialistes de l’Institut national des maladies respiratoires ont montré leur intérêt et leur volonté de collaborer.

Shift 3D, une entreprise mexicaine basée à Guadalajara, Jalisco, en collaboration avec la société de développement de projets Techmind, produit actuellement des masques pour la protection des équipements médicaux qui seront au service de ceux qui soignent les patients touchés par Covid-19.

Le développement du modèle de fabrication de masques a été développé par Techmind et l’impression 3D est réalisée par Shift 3D Manufacturing et les sociétés participantes sont: Shift 3D qui se concentre sur la distribution et la commercialisation de technologies d’impression 3D d’équipement, sous un Alliance stratégique avec Hewlett-Packard, qui dispose désormais de son propre centre de conception et d’impression à un moment précis pour élaborer un plan de reprise.

