Les sociétés néerlandaises de Bitcoin font face à des millions de frais de LBC “inhabituels”

Le ministère néerlandais des Finances a demandé à la Banque centrale d’aider à contrôler l’activité du secteur des crypto-monnaies du pays.Cette surveillance n’est donc pas seulement excessive, elle est également très coûteuse pour les sociétés néerlandaises de Bitcoin.

Quoi qu’il en soit, les crypto-monnaies Bitcoin Cash, Tezos et Maker continuent de croître malgré le chaos mondial. Ce n’est donc pas une mauvaise idée de continuer à investir dans cette nouvelle forme de marché.

Alors que chaque membre de l’Union européenne adopte la cinquième directive anti-blanchiment (AMLD5). Certains États membres vont au-delà de ce qui est recommandé. Aux Pays-Bas, pour vous donner un exemple, le ministère des Finances a ajouté un certain nombre de modifications anormales et coûteuses pour les sociétés néerlandaises de Bitcoin. Si cela est approuvé, cela pourrait anéantir l’innovation en matière de crypto-monnaie aux Pays-Bas.

Amendements pour les sociétés néerlandaises de Bitcoin

Les défenseurs de la vie privée et les petites entreprises ont vivement critiqué la directive AMLD5. Aux Pays-Bas, ces deux voix ont été particulièrement fortes pour ne pas passer sous la table.

La société Simplecoin, qui est une équipe minière néerlandaise, a fermé ses opérations au début de cette année, en particulier en janvier 2020. Cela en raison de processus KYC trop rigoureux. Deribit, une bourse populaire de dérivés de crypto-monnaie, a quitté les Pays-Bas pour les mêmes raisons.

Dans une note aux utilisateurs, l’échange a publié que l’objectif du nouveau cadre réglementaire est d’améliorer la transparence. Cependant, cela est accompli en sacrifiant presque entièrement la confidentialité des détenteurs de crypto-monnaie.

Depuis lors, l’équipe a déménagé au Panama, une juridiction avec des réglementations sensiblement plus légères. Mais si la dernière recommandation du FSB d’interdire les pièces stables est respectée, des pays comme le Panama ne seront pas d’une grande aide pour les sociétés de crypto-monnaie.

Si ce n’était pas pour des exigences d’identité strictes, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre de suivre les nouvelles réglementations. CoinGarden, une entreprise qui offrait des services d’extraction et de point de vente, a dû fusionner avec BitMyMoney. C’est une entreprise beaucoup plus grande, en raison des coûts administratifs supplémentaires.

À l’époque, ces coûts avaient été difficiles à calculer avec précision.

Maintenant, il est devenu beaucoup plus clair que les sociétés néerlandaises de Bitcoin devront payer beaucoup plus que prévu. C’est ainsi que Patrick van der Meijde, fondateur de Bitkassa. Une entreprise qui aide les utilisateurs à passer du Bitcoin à la monnaie fiduciaire, a déclaré aux médias numériques que 50 sociétés néerlandaises de crypto-monnaie paieraient collectivement 1,7 million d’euros, soit environ 1,8 million de dollars.

Tout cela à des tarifs supplémentaires. Ils ont dit qu’ils feraient payer plus cher aux plus grandes entreprises, mais on ne sait pas comment cela se produira, selon les déclarations de Van der Meijde lui-même. De plus, la société Bitkassa n’emploie que trois personnes, mais elle a joué un rôle essentiel dans la communauté néerlandaise des crypto-monnaies.

Au-delà d’aider les utilisateurs à acheter du Bitcoin, Van der Meijde et son équipe ont créé Arnhem Bitcoin City. Et selon leurs mots, ils ont laissé les bars et les restaurants, quels qu’ils soient, accepter le Bitcoin pour des euros. Cependant, cette entreprise génère moins de profit que ses services de courtier.

Si la dernière réglementation devenait loi, les autorités s’attendraient à ce que Bitkassa paie 34 000 € par an pour maintenir la conformité. Ces frais sont supérieurs aux coûts que les sociétés de fiducie et de carte de crédit traditionnelles devront payer dans le même délai.

Plus important encore, le paiement de cette somme signifierait probablement la fin des affaires de Van der Meijde. Il n’y a donc aucun problème à payer pour que la couche de base reste compatible. Ce sont des réglementations KYC typiques, a déclaré Van der Meijde. Mais ce statut de surveillance supplémentaire est trop coûteux pour les moyennes et petites entreprises.

Le “double dépassement” néerlandais

Avant le Coronavirus, les politiciens ont discuté de ces coûts supplémentaires dans la première chambre des Pays-Bas. C’est à peu près l’équivalent du Sénat américain et c’est la dernière étape avant que les propositions ne deviennent loi. Les autorités disent donc qu’elles continuent de débattre des mesures par courrier électronique, mais les progrès ne sont pas clairs.

Ces sujets ont de nouveau fait la une des journaux grâce aux travaux de recherche d’un certain Frank Hart Hart de Hart Advocaten. Le cabinet d’avocats basé à Amsterdam représente des entités du secteur des services financiers et comprend des banques néerlandaises, des compagnies d’assurance et des entreprises Bitcoin.

C’est grâce à Hart, entre autres, que la communauté a compris comment le ministère des Finances a présenté ces nouvelles lois au Parlement néerlandais. Depuis l’examen de ces nouvelles lois, ils doivent se demander s’ils sont vraiment conformes à la directive AMLD5. Cette distinction est importante; Si les nouvelles lois vont au-delà des exigences minimales, elles pourraient être classées comme excessives.

Ainsi, lorsque le ministère des Finances a présenté sa proposition pour la première fois, il a expliqué que les entreprises de crypto-monnaie aux Pays-Bas devraient demander une licence. Mais une telle licence est livrée avec beaucoup de bagages. En dehors des exigences supplémentaires, le ministère des Finances a également désigné la banque centrale néerlandaise (DNB) comme autorité de surveillance. DNB est utilisé pour surveiller les entreprises agréées et non enregistrées.

Le budget proposé indique que la DNB enquêtera et supervisera les entreprises de crypto-monnaie comme si elles étaient soumises à un régime de licences, et ce n’est pas le cas. De même, c’est bien plus que ce que la directive AMLD5 a indiqué]. Cette forme de supervision planifiée est donc quelque peu inhabituelle.

Les entreprises néerlandaises de Bitcoin pourraient faire face à BND

Il peut maintenant être officiellement confirmé que le superviseur néerlandais, la DNB, fait de son mieux dans son approche des cryptomonnaies. La Dutch Bitcoin Business Association envoie maintenant des communications urgentes à toutes les personnes impliquées, en particulier à la commission des finances du Sénat.

Tout cela souligne que la réalisation d’une surveillance avec une intensité qui dépasse les bureaux de fiducie et les sociétés de cartes de crédit n’est pas vraiment une approche fondée sur le risque.

Ces limitations se produisent également à un moment où l’économie européenne lutte contre la pandémie de coronavirus en cours. Aux Pays-Bas et à l’étranger, le secteur des crypto-monnaies est resté relativement intact. Mais avec des entreprises comme Bitkassa susceptibles d’être incapables de payer les coûts excessifs de la conformité, cela pourrait changer.

