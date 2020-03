Les sons relaxants de Noize vous transportent vers un autre endroit

Quelque chose a la pluie qui nous détend lorsque nous l’entendons par la fenêtre. Il en va de même pour le son de la nature par une journée ensoleillée ou venteuse. Et Noize vous y emmène.

Bien qu’il existe des exceptions, généralement marcher dans un parc ou être au milieu de la nature est bénéfique pour l’être humain. Aussi urbain que vous, quelques minutes sur la montagne ou la plage De quoi rassurer le corps et l’esprit et se sentir mieux.

Des sons comme la pluie, le vent, le bruit qui se produit dans un endroit occupé ou dans un endroit, apparemment calme, font aussi si nous sommes stressés ou pensons à mille choses, notre esprit se calme. Et surtout, vous n’avez pas besoin d’être là pour en faire l’expérience.

Un simple enregistrement vidéo ou un simple son suffit amplement pour que vous fermiez les yeux ou non, vous vous transportez vers un endroit au milieu d’une forêt, dans une cafétéria animée ou là où vous aimeriez être.

Il existe de nombreux exemples de tels enregistrements. Vous pouvez les trouver dans YouTubedans iTunes, Spotify et même dans les magasins d’applications, où certaines applications collectent ces sons pour les écouter aussi longtemps que vous avez besoin de vous détendre.

Noize Il fait de même via son site Internet, accessible depuis n’importe quel appareil doté d’un navigateur et connecté à Internet. Vous ouvrez sa page, vous choisissez l’environnement que vous souhaitez et appréciez le plus. Comme le dit votre propre page, c’est une collection de sons blancs ou de fond pour se détendre ou mieux se concentrer.

Jusqu’à dix sont les sons que vous pouvez écouter en boucle pendant des heures. Pluie, forêt, bruit de la ville, cafétéria, son ambiant d’un lieu très fréquenté… Il suffit de cliquer sur le nom du son ou de son animation pour ouvrir sa propre page et démarrer la lecture.

Noize Il est conçu pour être utilisé aux moments où vous devez vous déconnecter ou vous détendre. Son de fond pour une écoute en arrière-plan pendant que vous travaillez ou lorsque vous fermez les yeux et se reposer un peu ou méditer. En plus de pouvoir le jouer en ligne, il facilite le téléchargement audio.

Par curiosité, vous pouvez vérifier qui sont les auteurs de chaque son dans la section À propos, au cas où vous souhaiteriez en savoir plus à leur sujet. En outre, l’auteur de Noize Offrez le code source de votre site Web sur GitHub si vous voulez faire quelque chose de similaire.

Si vous êtes fatigué ou ennuyé d’écouter de la musique, des podcasts ou des programmes radio, cela peut prendre quelques minutes pour Noize vous aider à charger les batteries et à vous sentir mieux journée d’étude ou de travail. Et le meilleur est gratuit.