Les sorties de Xbox Series X et PlayStation 5 pourraient être retardées en raison d’une épidémie de coronavirus – .

Nintendo a déjà signalé des retards de production suite à l’épidémie de coronavirus en Chine, et une entreprise de Wall Street pense que les prochaines Xbox Series X et PlayStation 5 pourraient être les prochaines.

Les consoles de nouvelle génération devraient être lancées en cette période des fêtes, mais leurs débuts pourraient être retardés si le virus continuait à forcer les fabricants à fermer leurs portes, selon une note du groupe Jefferies rapportée pour la première fois par Business Insider. Outre la fabrication de consoles, la Chine est un acteur important dans la création d’œuvres d’art pour les jeux.

“Si [company] les arrêts dépassent un mois environ, les horaires des matchs seront retardés », indique la note. «Les nouvelles consoles peuvent également souffrir de problèmes d’approvisionnement en raison d’une interruption prolongée, avant leurs lancements prévus à l’automne 2020.»

Nous avons contacté Microsoft et Sony, et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

L’industrie pourrait compenser les fermetures de quelques semaines, mais si elle s’étale sur plusieurs mois, c’est alors que des retards de production sont entrés en jeu, selon la note.

«Les exigences de sécurité et les outils logiciels empêchent en grande partie le travail à distance, et le secteur mondial n’a pas de capacité de réserve significative – témoin des retards actuels et du« crunch »de travail – même avant les difficultés logistiques de changer de fournisseur à mi-projet», indique la note. “Si les retards sont importants, nous nous attendons à une liste croissante de retards de jeu, affectant peut-être davantage le 1T21 et au-delà.”

Le virus a tué plus de 600 personnes dans le monde et infecté plus de 31 000, selon un traqueur de l’Université Johns Hopkins. Cela a eu un impact majeur sur la fabrication en Chine, sur laquelle de nombreuses grandes entreprises comptent.

En plus des problèmes de Nintendo Switch, Apple est confronté à des retards de production. Nikkei a rapporté cette semaine qu’Apple avait commandé 45 millions d’ensembles d’AirPods au premier trimestre pour combler une pénurie d’écouteurs sans fil très populaires. Mais les fournisseurs ont été fermés pendant plus de deux semaines et pourraient encore manquer de composants lorsque la production reprendra.