les sorties les plus attendues du mois de mars 2020 avec Elite et Vikings

Le mois bissextile est maintenant terminé et, comme d’habitude, avec le début du nouveau mois, la plate-forme de contenu en streaming Netflix a du contenu prêt à être lancé dans les prochains jours.

Après vous avoir parlé des dieux en général nouveau contenu, nous voulons aujourd’hui nous concentrer sur les plus attendus. Un exemple est la troisième saison d’Elite et la 6e saison de Vikings. Découvrons les autres détails.

Netflix: la nouvelle saison d’Elite et Vikings arrive

Avant de repartir en fanfare, nous tenons à vous rappeler qu’en mars 2020, plus précisément le 20, le film original Ultras atterrira sur la plateforme, né de l’accord entre Mediaset et Netflix. Ce film raconte la vie de Sandro, joué par Aniello Arena, chef du groupe ultras Apache. C’est une vie de violence et d’affrontements hebdomadaires jusqu’à ce qu’il arrive à un carrefour après qu’un Daspo l’empêche d’accéder à sa deuxième maison, la courbe.

Revenons à la série télévisée la plus attendue, la suivante 13 mars 2020 débarquera la troisième saison de élite, Série télévisée espagnole dans laquelle on retrouve l’un des visages les plus aimés de La Casa di Carta. Dans la troisième saison, nous verrons s’il y aura justice pour Marina, ce qui arrivera à Polo et surtout si Cayetana a caché l’arme du crime, le trophée. Nous savons que dans la troisième saison, il y aura la remise des diplômes de nombreux protagonistes. L’un des créateurs de la série, Dario Madrona, a déclaré: “Beaucoup de choses folles se produisent dans cette série mais notre objectif est qu’elle soit toujours réaliste, dans un certain sens”.

La 6e saison de la série télévisée Vikings à la place, le prochain viendra 5 mars 2020. Je vous rappelle que l’intrigue se concentre sur l’histoire viking qui a maintenant atteint sa dernière saison. Le vice-président du réseau, Eli Lehrer, a parlé de la série: «Les Vikings ont évolué depuis les premiers jours des incursions en Angleterre jusqu’à la mort choquante de Ragnar Lothbrok, et même aux batailles acharnées de la Grande Armée danoise. Nous allons maintenant voir les enfants de Ragnar explorer et conquérir le monde connu ».