Les spécifications de la PS5 pourraient enfin avoir fuité – .

La PlayStation 5 de Sony n’a toujours pas de fiche technique complète, car la société n’a pas encore annoncé de détails spécifiques sur le matériel de la console.

La PS5 devrait au moins correspondre aux spécifications officielles de la Xbox Series X, car les deux consoles partageront des puces CPU et GPU personnalisées similaires fabriquées par AMD, ainsi que des SSD de nouvelle génération avec des augmentations de vitesse élevées.

Une rumeur circulant en ligne pourrait avoir fuit les spécifications PS5 de Sony, taquinant les formidables performances de la console.

C’est la deuxième semaine de mars et Sony n’a toujours rien annoncé sur la nouvelle PlayStation 5, à part toutes les vagues annonces de la société l’année dernière. Oui, nous savons à quel type de CPU et de GPU s’attendre de la PS5, nous savons qu’elle aura un SSD ultra-rapide et que le nouveau contrôleur DualShock 5 obtient de bien meilleurs retours qu’auparavant. Mais les fonctionnalités les plus importantes de la console sont toujours secrètes, comme Sony l’a dit après le CES il y a quelques mois. Le design est également absent, même si Microsoft a révélé son design Xbox Series X il y a environ trois mois.

Sans le coronavirus, nous n’aurions aucune raison de nous inquiéter de cette annonce particulière de Sony. Mais la propagation du coronavirus est la chose la plus importante qui se passe actuellement dans le monde, et cela pourrait également avoir un impact énorme sur le lancement de la PS5. Sony a annulé jusqu’à présent trois événements de jeu, deux en raison de l’épidémie (PAX East et GDC) et un bien avant que le monde ne commence à s’inquiéter de la propagation du virus (E3). Il est actuellement difficile de savoir quand ou où Sony pourra organiser un événement de lancement PS5 approprié. Pendant ce temps, Microsoft a publié il y a quelques semaines une fiche technique presque complète pour la nouvelle Xbox, gardant un seul détail clé secret. Cela n’a pas empêché les fuites de la PS5 d’apparaître en ligne, et la dernière en date taquine les spécifications folles de la PS5.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que tout cela n’est encore qu’une rumeur, nous ne pouvons donc pas vérifier quoi que ce soit, peu importe le sens que cela aurait, ou à quel point cela sonne bien sur le papier. De plus, la fuite contient un détail qui ne peut plus se réaliser. Le leaker anonyme en question a pris la parole la semaine dernière à 4chan pour annoncer que la PS5 serait annoncée le 3 mars. Cette date est passée sans que Sony ne fasse aucune annonce sur PlayStation 5.

Mais que se passe-t-il si le bailleur avait seulement la date d’annonce fausse? Après tout, il est tout à fait possible que Sony ait prévu de faire une annonce le 3, mais l’a reportée à la lumière de l’épidémie. L’enceinte en question répertorie les prétendues spécifications de la PS5, et elles méritent toujours d’être vérifiées:

13.3TF GPU RDNA 2 personnalisé @ 1.7GHZ avec 60 unités de calcul

AMD Zen2 8 core @ 3,4 GHZ (Sony travaille sur la montée en puissance à 3,7 GHz)

RAM 16 Go GDDR6 + 4 Go DDR4

SSD@5.5GB/S @ 1TB

Cœurs dédiés RT et 3D Audio

Bande passante de 565 Go

Rétrocompatibilité entièrement numérique avec chaque console PlayStation et ordinateur de poche pour une bibliothèque de 1000 jeux le jour 1

Dual Shock 5 amélioré avec déclencheurs haptiques, moniteurs de rythme cardiaque et microphone intégré

Assistant PlayStation AI qui vous permet de changer de jeu, de créer des fêtes et plus encore avec des commandes vocales

Un vœu pieux, pourriez-vous dire, et ce serait vrai. Il est également vrai que tout dans cette fuite a un sens. Nous connaissons les spécifications principales depuis le début, nous n’avons donc besoin que des détails. Combien de RAM, de stockage et quelles sont les vitesses d’horloge exactes du CPU et du GPU? C’est ce que nous attendons de Sony, et c’est ce que cet étalage a pu offrir.

De plus, le plus faible a répertorié la prise en charge de la compatibilité descendante pour tous les jeux PlayStation, ce qui est conforme à ce que d’autres fuites ont suggéré malgré un son trop beau pour être vrai. Oui, certains jeux PS1 peuvent être remasterisés pour la PS5, mais pas tous.

Les nouveaux pouvoirs haptiques du DualShock 5 ont déjà été confirmés, tandis que le capteur de fréquence cardiaque et le support du microphone ont été décrits dans de nouveaux brevets Sony. De même, la technologie assistant PlayStation AI est présentée dans plusieurs nouveaux brevets Sony. Mais cela ne suffit pas pour confirmer que la PS5 aura toutes ces fonctionnalités impressionnantes.

Le bailleur a également déclaré que le prix de détail était de 499 $ et a réitéré la date de sortie “vacances 2020”. Sony n’a pas encore confirmé le prix de la PS5, mais ce 499 $ semble être le point idéal pour la console. En ce qui concerne le calendrier de lancement, Sony a mentionné à quelques reprises la saison des vacances 2020, bien que tout soit en suspens en ce moment en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

