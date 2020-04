Les spécifications du pixel 4a fuient dans les semaines à venir avant le lancement – .

Google devrait lancer le nouveau téléphone économique Pixel 4a dans les semaines à venir, et un nouveau rapport révèle les spécifications de la rumeur du combiné.

Le Pixel 4a à 399 $ sera disponible dans une taille unique et doté d’un matériel de milieu de gamme, comme son prédécesseur.

On ne sait pas quand Google lancera le nouveau téléphone, étant donné que la conférence des développeurs I / O 2020 a été annulée en raison des craintes des coronavirus.

Ce n’est un secret pour personne que Google lancera un téléphone Pixel abordable dans les prochaines semaines. Nous avons déjà vu de nombreuses fuites du Pixel 4a détaillant sa conception, ses spécifications et son prix. Le téléphone aurait dû être dévoilé lors de la conférence annuelle des développeurs de Google, mais il n’y aura pas d’événement d’E / S cette année, pas même en ligne.

Pourtant, Google devrait lancer le nouveau Pixel 4a bon marché à un moment donné dans les mois à venir. Mais au moment de l’annonce, il n’y aura plus de secret, comme cela a été le cas avec pratiquement tous les téléphones Pixel des dernières années. Et maintenant, une toute nouvelle fuite a gâché toutes les spécifications du Pixel 4a.

Le Pixel 4a sera disponible en une seule taille, a appris 9to5Google. Il n’y aura pas de Pixel 4a XL.

Le téléphone comportera un écran Full HD + OLED de 5,81 pouces à une résolution de 2340 x 1080. Nous savons déjà que le téléphone aura un meilleur design que le Pixel 4, car le Pixel 4a offrira un rapport écran / corps plus grand que les modèles plus chers. Mais vous n’obtiendrez pas la reconnaissance faciale 3D ou la prise en charge de Motion Sense sur le Pixel 4a.

Les autres spécifications incluent un processeur Snapdragon 730, une puce de sécurité Titan M, 6 Go de RAM, 64 Go / 128 Go de stockage et une batterie de 3 080 mAh. Le Pixel 4a aura un dos en plastique au lieu de verre, ce qui devrait permettre le chargement sans fil, mais le téléphone ne le supportera pas. Horloges de charge filaires à 18W, selon le rapport.

L’appareil photo principal dispose d’un seul appareil photo de 12,2 mégapixels avec autofocus, ainsi que d’une stabilisation optique de l’image et d’une stabilisation électronique de l’image. La caméra selfie à perforation aura un objectif de 8 mégapixels, similaire au modèle de l’année dernière. Les spécifications d’enregistrement vidéo correspondront au Pixel 4, y compris 1080p @ 30 FPS, 60 FPS et 120 FPS; 720p à 240 FPS; 4K @ 30 FPS pour la caméra arrière; et 1080p @ 30 FPS pour la caméra selfie.

En ce qui concerne le logiciel, le Pixel 4a inclura certaines des meilleures astuces du Pixel 4, y compris le nouvel assistant Google, Now Playing, et la prise en charge de trois ans de mises à jour Android. Le téléphone comportera également une prise casque 3,5 mm. Le Pixel 4a sera également disponible en au moins deux options de couleur: juste noir et à peine bleu.

À 399 $, le Pixel 4a sera certainement une bonne affaire pour les acheteurs à la recherche d’un téléphone économique en ce moment. Cependant, le Pixel 4a aura cette année un concurrent incroyable dans l’iPhone 9 (iPhone SE), qui devrait être lancé prochainement. Le téléphone d’Apple coûtera également 399 $, mais il comportera le même processeur phare que la série iPhone 11. L’iPhone abordable devrait être lancé la semaine prochaine. Le Pixel 4a aurait dû être dévoilé à la mi-mai, mais Google pourrait toujours le lancer plus tôt que cela maintenant que les E / S 2020 sont annulées.

