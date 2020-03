Les spécifications officielles de la Xbox Series X pourraient confirmer une fonctionnalité clé de la PS5 – .

Dans une autre annonce surprise, Microsoft a publié lundi la fiche technique complète de la Xbox Series X, y compris la RAM et les détails de stockage.

Étant donné que la PS5 et la nouvelle Xbox partageront plusieurs spécifications principales, il est probable que Sony correspondra à Microsoft en termes de capacité SSD.

Cela signifie que la PlayStation 5 devrait être livrée avec 1 To de mémoire flash SSD rapide, et qu’elle prendra probablement en charge le stockage extensible tout comme la série X.

Lundi, Microsoft est sorti avec quelques annonces Xbox importantes. Nous avons maintenant une fiche technique détaillée pour la nouvelle console ainsi que plusieurs démos du nouveau matériel qui montrent le gameplay. Sans oublier que Microsoft a également fourni de nombreux nouveaux détails sur le nouveau contrôleur Xbox. Pour ceux qui gardent le score à la maison, la société a plusieurs longueurs d’avance sur Sony en ce qui concerne les nouvelles annonces de console – Microsoft a dévoilé le design de la série X à la mi-décembre, suivi d’un blog de spécifications et de fonctionnalités quelques mois plus tard, et maintenant tous cette. Bien que Sony ne semble pas prêt ou disposé à dévoiler la PlayStation 5 au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus – et il est probable que la société ne tiendra pas de conférence de presse de sitôt – la nouvelle annonce Xbox fournit quelques informations pour une clé morceau du matériel PS5, celui qui jouera un rôle majeur dans la détermination de son prix.

La PS5 et la Xbox Series X comporteront le même ensemble principal de spécifications, y compris le stockage CPU, GPU, RAM et SSD, et Microsoft se trouve avoir révélé toutes les spécifications de la série X maintenant. La nouvelle Xbox arborera 16 Go de RAM GDDR6 et 1 To de SSD NVME personnalisé, avec des vitesses atteignant 2,4 Go / s (brut) ou 4,8 Go / s (avec bloc de décompression matériel personnalisé). La PS5 doit évidemment correspondre à ces spécifications, en particulier du côté du stockage.

Les démos vidéo de cet article, que Microsoft a également publié sur YouTube lundi, montrent l’avantage massif des SSD sur les disques durs en matière de jeux.

Nous savons depuis des mois que les deux consoles proposeront des SSD rapides au lieu d’anciens disques durs, mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’avions aucune idée de l’espace de stockage disponible pour l’utilisateur. Des rumeurs suggèrent que la PS5 aura au moins 1 To de stockage à bord, et j’ai souvent expliqué pourquoi cela devait être la capacité minimale pour les consoles 2020. Microsoft confirme tout, et Sony doit au moins le faire correspondre.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que la série X prendra en charge des cartes de stockage extensibles qui correspondent à la même vitesse que le stockage interne. La carte d’extension s’insère à l’intérieur de ce port rectangulaire à l’arrière, et elle est apparemment spécialement conçue pour la console. On ne sait pas combien cela coûtera, mais cela semble certainement un excellent moyen de doubler le stockage sur la console sans sacrifier la vitesse. Il va sans dire que Sony doit également correspondre à cette caractéristique particulière.

La PS5 prendra sûrement en charge les disques externes, et la série X bénéficie également de cette fonctionnalité. Selon Microsoft, la console prendra en charge les disques durs externes USB 3.2, bien que les SSD devraient également fonctionner. La norme USB 3.2 est un peu complexe, donc nous ne savons pas quelle version USB 3.2 nous étudions. Cela dit, les vitesses commencent à 5 Gbit / s (USB 3.2 Gen 1) et vont jusqu’à 20 Gbit / s (USB 3.2 Gen 2 × 2).

Ce que Microsoft n’a pas dit, c’est si la série X aura ses propres ports USB-C, bien que la société ait révélé que la nouvelle manette Xbox aura un port USB-C pour une charge plus rapide:

Et un port USB-C permet aux joueurs de jouer et de recharger avec un câble moderne qui est plus facilement disponible.

Cela ne suffit pas pour confirmer que la console dispose de ports USB-C à l’avant. Vous pouvez connecter le contrôleur à l’alimentation via un chargeur USB-C standard et vous connecter sans fil à la console.

Sony n’a pas encore confirmé si la PS5 comportera des ports USB-C, qui pourraient être utilisés pour des transferts de données rapides vers des SSD externes et pour recharger le nouveau contrôleur DualShock 5. Mais la société a déclaré en octobre que le nouveau contrôleur obtiendrait un connecteur USB-C. Avec tout cela à l’esprit, il est sûr de dire que la PS5 sera livrée avec un SSD ultra-rapide de 1 To à bord, ainsi que la prise en charge du stockage extensible, que ce soit un SSD ordinaire que vous pouvez acheter dans n’importe quel magasin d’électronique ou personnalisé fabriqué par Sony stockage flash pour la console.

