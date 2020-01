Les spectacles Dazzler et Howard The Duck de Marvel ont été annulés

Désolé, les fans de super-héros Marvel extrêmement spécialisés, mais The Hollywood Reporter a rapporté que Hulu n’allait pas de l’avant avec deux de ses émissions de super-héros animées annoncées précédemment. Howard The Duck et Tigra & Dazzler ont tous deux reçu la hache et ne continueront pas. Les deux autres émissions annoncées sur l’ardoise animée, M.O.D.O.K et Hit Monkey, cependant, sont toujours en cours.

Cette nouvelle n’est pas une surprise totale. Depuis l’avènement de Disney + et le transfert de Marvel Television vers les studios Marvel intégrés au MCU sous la direction de Kevin Feige, l’ère des émissions Marvel disparates et déconnectées semble toucher à sa fin. Il a également été récemment annoncé que les plans de Hulu pour une émission de télévision en direct Ghost Rider avaient été annulés de la même manière – cependant, lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association ce mois-ci, Hulu VP Craig Erwich a confirmé que l’émission en direct Helstorm était actuellement en production. De même, la liste des acteurs de l’émission animée M.O.D.O.K a été annoncée, confirmant que le service de streaming prévoit toujours que la comédie verra le jour.

Cette nouvelle signifie également que l’événement de croisement animé, The Offenders, qui devait réunir les moulages des quatre spectacles Marvel animés, ne se produira pas non plus. Après tout, il serait assez difficile de faire un événement multisegment majeur avec seulement deux spectacles survivants.

Pendant ce temps, la production des émissions télévisées Disney + Marvel se poursuit avec le premier de la liste, The Falcon & The Winter Soldier, bien en cours. Sa première est prévue à l’automne.