Les stars de Real Housewives réagissent à Teresa et Joe Giudice Split

Étoiles de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, Teresa Giudice et Joe Giudice se sont séparés après 20 ans de vie commune. Les autres femmes de Les vraies femmes au foyer émission pèsent maintenant sur la rupture choquante – et une qui ne se soucie tout simplement pas des nouvelles.

Joe et Teresa ont été présentés sur le Real Housewives of New Jersey depuis la création de la populaire émission Bravo en 2009, et le couple est marié depuis octobre 1999. Les téléspectateurs les ont vus à travers tous les problèmes juridiques auxquels le couple a été confronté après avoir été inculpé pour avoir déposé un faux rapport de faillite, et l'état matrimonial du couple était en hausse en l'air après que Teresa a purgé 11 mois de prison et Joe a purgé 41 mois – ce qui s'est terminé par sa déportation vers l'Italie. Teresa et les quatre filles du couple sont allées rendre visite à Joe en Italie après une interview explosive avec Andy Cohen où Joe et Teresa ont révélé que le voyage les aiderait à déterminer l'état de leur relation, et il semble qu'ils aient pris une décision. Un initié a révélé plus tôt cette semaine que les deux hommes avaient décidé de se séparer, mais n'avaient pas l'intention de divorcer pour l'instant.

La première Real Housewives étoile à peser était une co-star de Teresa et Joe, Margaret Josephs qui joue également sur Les vraies femmes au foyer du New Jersey dit que la nouvelle de la séparation du Giudice était "pas étonnant" à elle. Elle a dit sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen le 18 décembre (via Nous hebdomadaire), "Andy, tu sais, nous avons entendu ce qu'elle a dit lors de la dernière réunion. Ils prennent les meilleures décisions pour leur famille, et Joe et Teresa, vous savez, ils avancent." Elle a ensuite dit qu'elle prendrait contact avec Teresa pour voir comment elle allait bientôt. Un autre des acteurs de Teresa, Siggy Ficker a pesé sur les nouvelles. Dit-elle, "Mauvaise nouvelle." Elle a sympathisé, "La plupart savaient que ce jour arrivait. C'est une fin triste à un beau début." le Real Housewives of New Jersey dit l'étoile, "Souhaitant à Joe et Teresa toute la santé et le bonheur. Ils sont tous les deux de merveilleux parents. Leurs enfants ont suffisamment souffert. Souhaitant à toute leur famille paix et bonheur."

Ensuite, sa costar Danielle Staub a parlé de la scission, disant "Teresa est une grande fille. Elle a fait des choix qu'elle veut clairement défendre et dans ces situations, les enfants sont toujours perdants." Dit-elle, "En fin de compte, nous prenons tous des décisions et elles affectent toujours nos enfants. Moi aussi, je l'ai fait. Je me sens mal pour les enfants, c'est tout. Ils resteront tous dans mes prières, Joe inclus." Enfin et surtout, il y avait d'anciens Les vraies femmes au foyer du New Jersey star Amber Marchese, qui ne pouvait tout simplement pas se soucier du drame. Dit-elle, "Est-ce que (vous) voyez le journal? Voyez-vous ce qui se passe dans ce monde? Depuis la semaine dernière, je me bats contre l'État qui impose des vaccinations obligatoires à nos enfants, je ne donne pas un rat * ss sur les personnes qui ne paient pas leurs impôts et commettent des crimes. " Elle a dit qu'elle aimerait s'en soucier, mais à la fin de la journée, la scission ne la surprend pas, car elle pense que l'émission de télé-réalité est maudite, en disant: "Personne ne survit à ce spectacle."

Bien qu'il y ait encore beaucoup de Teresa et Joe's Les vraies femmes au foyer du New Jersey des costars qui sont tristes de voir leur mariage se terminer de cette manière, il y en aura toujours un qui s'en moquera. Les fans espèrent toujours qu'il y a de l'espoir pour la famille Giudice, car ils ne sont pas encore en instance de divorce, peut-être qu'ils prennent juste une longue pause.

