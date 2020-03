Les startups de la technologie du café de Seattle essaient de garder la tasse à moitié pleine tout en aidant leurs partenaires à affronter le coronavirus – .

(Photo . / Kurt Schlosser)

Pour de nombreux travailleurs de toutes sortes, le café est un élément essentiel de ce que signifie aller travailler, en particulier à Seattle. Que ce soit la tasse du matin pour le trajet ou le rituel de rassemblement près du pot au bureau ou la visite d’un magasin préféré, le café alimente la vie quotidienne.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

L’escalade de la crise des coronavirus a perturbé un large éventail de routines au cours des deux dernières semaines, et les entreprises qui traitent du café ont raison.

Cela inclut Starbucks, le géant du café qui a bâti son entreprise autour de l’idée d’un «troisième lieu» séparé de la maison et du travail et qui innove depuis des années sur les façons d’utiliser la technologie pour rester au sommet. La société a annoncé qu’elle passait entièrement à un modèle de service au volant dans ses magasins aux États-Unis et au Canada.

Des startups beaucoup plus petites dans le jardin de Starbucks utilisent la technologie du café et gèrent la crise à leur manière.

Nick Martin, PDG de Joe Coffee, basé à Seattle, a déclaré que sa startup était “absolument submergée” depuis une semaine. La société gère une application mobile de commande et de récompenses pour les détaillants de café locaux et indépendants afin de les aider à rivaliser avec les grandes chaînes.

“Nous sommes devenus une bouée de sauvetage pour des centaines de cafés”, a déclaré Martin, notant que les commandes mobiles ont à peu près triplé depuis vendredi de la semaine dernière et ont augmenté de plus de 25% de jour en jour depuis que le gouverneur de Washington Jay Inslee a annoncé que les restaurants et les bars étaient fermeture le 16 mars.

La situation est certes difficile, mais heureusement, nous avons une technologie qui a vraiment un impact positif lorsque ces petites entreprises en ont le plus besoin.

Joe Coffee a également plus que doublé le nombre de magasins enregistrés sur son réseau et travaille 24 heures sur 24 pour accéder aux magasins le plus rapidement possible, en supprimant les commissions jusqu’en mai et en reportant tous les frais d’installation jusqu’à ce que la poussière retombe – de nombreuses entreprises dépendent de ça, dit Martin.

“Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider les magasins à fournir une manière appropriée à distance sociale de garder leurs portes ouvertes”, a déclaré Martin. «La situation est difficile en effet, mais heureusement, nous avons une technologie qui a vraiment un impact positif lorsque ces petites entreprises en ont le plus besoin.»

(Photo sans fond)

Alors que Joe Coffee s’adresse à ceux qui avaient encore la possibilité de prendre un café dans un magasin voisin, d’autres startups faisaient face à une augmentation des affaires autour de ceux qui consommaient leur café à la maison.

Bottomless, qui combine du matériel d’origine, un marché en ligne, un apprentissage automatique et plus encore pour déterminer quand les clients ont besoin d’un envoi de grains de café frais, a vu les commandes augmenter jusqu’à 37%.

«Cette augmentation est presque entièrement générée par nos clients actuels qui boivent simplement du café plus rapidement», a déclaré le co-fondateur de Bottomless, Michael Mayer, notant qu’il y a également eu une légère augmentation de la croissance organique mensuelle et des références.

Bottomless crée une balance rechargeable sur laquelle les utilisateurs mettent un sac de grains frais qu’ils utilisent pour préparer leur café quotidien. La balance est connectée au WiFi (et à Bottomless) et lorsque le sac devient plus léger, elle déclenche la commande de plus de haricots.

“Un développement intéressant est que nous avons eu plus de clients que d’habitude pour demander Bottomless pour d’autres choses dans leur maison”, a déclaré Mayer.

EN RELATION: Les idées technologiques se préparent que ces 5 startups de Seattle fous de café – juste dans la cour arrière de Starbuck

L’entreprise a porté son effectif à six.

Le PDG de Bean Box, Matthew Berk, a déclaré vendredi qu’ils avaient également vu une augmentation des commandes alors que les gens travaillaient à domicile. L’entreprise travaille avec plus de 35 torréfacteurs de petits lots Berk les mieux notés pour rendre leur produit accessible à un plus grand nombre de personnes.

«La demande accrue ne vient pas uniquement des particuliers, mais de nombreuses entreprises qui souhaitent soutenir et rester en contact avec leurs équipes, clients et partenaires alors que les bureaux sont fermés et que les événements sont annulés», a déclaré Berk.

Berk a déclaré que les torréfacteurs sont très durement touchés pendant la crise sanitaire, en particulier avec les cafés qui sont de plus en plus difficiles à exploiter pendant la distanciation sociale. Bean Box a pour objectif de continuer à soutenir ses partenaires et crédite les investissements dans l’emballage automatisé pour lui permettre de continuer avec une équipe de base tout en priorisant la santé et la sécurité.

“Notre objectif en tant qu’entreprise en ce moment est simple: soutenir notre communauté d’amateurs de café non seulement en les aidant à rester productifs à la maison, mais en renforçant le moral alors que nous naviguons tous dans la voie à suivre”, a déclaré Berk. “Un excellent café fera ça!”