Les Steam Awards sélectionnés par les fans soulignent l'effet de la concurrence sur l'empire du jeu numérique de Valve – .

S'il y a un thème pour les nominations aux Steam Awards de Valve cette année, c'est comment la concurrence croissante dans les vitrines de jeux numériques a changé le paysage pour le géant du jeu basé à Bellevue, Washington. Certains des meilleurs jeux de l'année se distinguent par leur absence de Steam, et par conséquent des récompenses. À leur place, certains prétendants surprise sont à l'honneur.

Au cours des dernières années, la liste des Steam Awards ressemblait généralement à n'importe quelle autre liste des meilleurs best-of de fin d'année, avec de gros titres triple-A accrochés de manière fiable aux nominations et aux trophées. Cependant, en 2019, avec la pression croissante sur Steam des autres boutiques en ligne, les nominations aux Steam Awards sont devenues étonnamment imprévisibles.

Par exemple, deux des plus grands jeux de l'année, Remedy’s Control et Untitled Goose Game de House House, sont tous deux exclusifs à Epic Games Store sur PC. Les deux jeux ont collecté de manière fiable un assortiment de récompenses et de nominations dans des émissions telles que les Golden Joysticks et Game Awards, mais aucun ne peut être trouvé sur Steam. Pas plus tard que l'année dernière, ils auraient été au service et auraient probablement été les favoris de la foule pour les prix.

La vapeur est toujours assez pertinente dans le paysage actuel, mais elle ne fonctionne plus dans une position de domination quasi totale.

Epic est devenu célèbre pour avoir «braconné» diverses versions de Valve, tirant parti de ses montagnes de liquidités Fortnite pour vérifier son chemin sur le marché de la vitrine numérique. Beaucoup de jeux sont des exclusivités Epic au moment de la rédaction, y compris certains noms surprenants.

En outre, de nombreuses autres sociétés qui ont formé l'épine dorsale du catalogue principal de Steam en 2018 ont fondé leurs propres boutiques en ligne et ont apporté leurs versions à Steam plus tard, voire pas du tout. En plus d'Epic, Steam fait face à la concurrence de Microsoft et de Discord, tandis que les grandes entreprises comme Ubisoft, Electronic Arts et Activision utilisent les avantages ou l'exclusivité des membres pour garder les utilisateurs sur leurs propres vitrines numériques internes.

Les nominés aux Steam Awards sont donc un moyen étrangement utile pour mesurer l'impact de cette compétition sur Steam lui-même. Alors que certaines catégories, comme le jeu de l'année, se sont retrouvées avec des candidats assez évidents, il y a un certain nombre de prétendants aux chevaux noirs qui se sont faufilés dans la course. Bien que vous puissiez expliquer quelques-uns des nominés les plus discrets en pointant le public international de Steam, il est difficile de ne pas penser qu'au cours d'une année précédente, beaucoup d'entre eux auraient été évincés de leurs catégories par des jeux plus prestigieux.

Les exemples incluent Ring of Elysium, un jeu multijoueur de la société chinoise Tencent qui n'est pas encore en accès anticipé; GreedFall, un RPG français qui était populaire en Europe mais qui a reçu un accueil plus froid dans les Amériques; et la visibilité générale plus élevée des jeux indépendants en général, tels que Katana Zero, Mordhau, Gris et Astroneer.

Bien sûr, cela ne doit pas être considéré comme une plainte. Tout ce qui permet aux studios indépendants de se tenir côte à côte avec de grands succès grand public comme Resident Evil 2 et Jedi: Fallen Order est généralement une bonne chose. Cependant, lorsque vous comparez les nominés aux Steam Awards d'aussi récemment que 2018 à 2019, vous pouvez voir les changements en préparation. La vapeur est toujours assez pertinente dans le paysage actuel, mais elle ne fonctionne plus dans une position de domination quasi totale.

Valve organise les Awards depuis 2016, célébrant les meilleures sorties sur Steam pour l'année civile. Valve sélectionne les noms des huit catégories de récompenses et a établi une règle de base simple: tous les candidats dans n'importe quelle catégorie (à l'exception de Labor of Love, qui honore les «jeux en tant que service») doivent être des jeux qui ont été publiés sur Steam à un moment donné dans les 12 derniers mois.

Les catégories de cette année étaient un peu plus sérieuses que les années précédentes, avec cinq nominés chacune pour le jeu de l'année, le jeu VR de l'année, Labor of Love (un jeu qui a continué d'être révisé et soutenu bien après sa vente officielle). ), Better With Friends (une catégorie multijoueur générale), le gameplay le plus innovant, le jeu riche en histoires, le meilleur jeu auquel vous aspirez et le style visuel exceptionnel.

Les nominés réels pour les Steam Awards sont tous strictement déterminés par le vote des fans. L'appel aux votes initial a été lancé cette année lors de la vente d'automne blink-and-you-miss-it, qui s'est déroulée du 26 novembre au 3 décembre. L'annonce des finalistes le 18 décembre a coïncidé avec le premier jour de la vente d'hiver Steam de cette année, qui se déroulera jusqu'à 10 h 00 HNP le 2 janvier.

Les héros de la ville natale du Pacifique Nord-Ouest dans les Steam Awards 2019 incluent Destiny 2 de Bungie, que je suppose avoir réussi à surmonter, car il n'a été officiellement lancé sur Steam que cette année; Risk of Rain 2 de Hopoo Games, une suite au succès indépendant de 2015 qui a atterri sur Steam Early Access cet été; Slay the Spire de MegaCrit, qui a quitté Early Access en janvier et a depuis gagné un grand nombre de fans; la nouvelle édition définitive de la stratégie classique de Microsoft, Age of Empires II; la nouvelle entrée de la Coalition dans la série Gears of War, juste appelée Gears 5; et Astroneer de System Era.

Comme on pouvait s'y attendre, de nombreux titres propres à Valve de cette année sont également à l'étude pour des récompenses, notamment DOTA Underlords, Counter-Strike et DOTA 2.

Toute personne possédant un compte Steam peut se connecter et voter aux Steam Awards jusqu'à 9 h le 31 décembre. Les gagnants seront annoncés peu après, à 10 h 00 HNP le même jour. Les électeurs recevront une carte à échanger Steam au hasard parmi le jeu de cartes de soldes d'hiver de chaque année pour chaque vote qu'ils auront exprimé lors des Steam Awards.

Les nominés de cette année sont les suivants:

Jeu de l'année

Sekiro: Shadows Die Twice (depuis Software / Activision)

Resident Evil 2 (Capcom)

Star Wars – Jedi: Fallen Order (Electronic Arts / Respawn Entertainment)

Destiny 2 (Bungie)

Devil May Cry V (Capcom)

Jeu VR de l'année

Beat Saber (Beat Games)

Lame et sorcellerie (WarpFrog)

GORN (Free Lives / Devolver Digital)

Borderlands 2 VR (logiciel de boîte de vitesses / Take 2)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted (Steel Wool Studios / ScottGames)

Travail d'amour

Warframe: Empyrean (Extrêmes numériques)

Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

Counter-Strike: Global Offensive (Hidden Path Entertainment / Valve Software)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

DOTA 2 (logiciel de valve)

Mieux avec des amis

Risque de pluie 2 (Hopoo Games)

DOTA Underlords (logiciel de valve)

Age of Empires II: Definitive Edition (Forgotten Empires / Tantalus Media / Xbox Game Studios)

Anneau d'Elysium (Aurora Studio / TCH Scarlet Limited)

DayZ (Bohemia Interactive)

Gameplay le plus innovant

Baba est toi (Hempuli Oy)

Tuer la flèche (MegaCrit)

Mon ami Pedro (DeadToast Entertainment / Devolver Digital)

Oxygène non inclus (Kiei Entertainment)

Planet Zoo (Frontier Developments)

Jeu exceptionnel riche en histoires

A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio / Focus Home Interactive)

Disco Elysium (ZA / UM)

Far Cry: New Dawn (Ubisoft)

Gears 5 (The Coalition / Xbox Games Studio)

GreedFall (Spiders / Focus Home Interactive)

Meilleur jeu auquel vous aspirez

Mordhau (Triternion)

Code Vein (Bandai Namco)

Hunt: Showdown (Crytek)

Remnant: From the Ashes (Gunfire Games / Perfect World Entertainment)

Mortal Kombat 11 (Netherrealm / Jeux WB)

Style visuel exceptionnel

Gris (Nomada Studio / Devolver Digital)

Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly / Sega)

Astroneer (System Era)

Katana Zero (Asklisoft / Devolver Digital)

Subnautica: Under Zero (Unknown Worlds Entertainment)