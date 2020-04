Les stores intelligents HomeKit d’IKEA sont maintenant disponibles à la commande en ligne à partir de 129 $

IKEA continue de proposer lentement mais sûrement ses stores intelligents compatibles HomeKit. Après s’être progressivement déployé dans les magasins IKEA des États-Unis en octobre, IKEA a également mis à disposition les stores intelligents FYTUR et KADRILJ en ligne.

Comme on l’a remarqué pour la première fois sur Reddit, les stores HomeKit d’IKEA sont désormais disponibles aux États-Unis pour l’expédition. Cela signifie que vous pouvez passer la commande en ligne et vous faire livrer les stores directement, au lieu de visiter un magasin IKEA pour finaliser l’achat.

La disponibilité semble varier selon votre emplacement ainsi que la taille et la couleur que vous souhaitez commander. Les frais de port varient également en fonction de votre emplacement, comme l’ont noté les acheteurs sur Reddit. Cela semble être basé sur votre proximité avec un magasin ou un centre de distribution.

IKEA a d’abord publié ses stores intelligents aux États-Unis en octobre, mais la disponibilité n’a jamais été vraiment répandue. L’offre a énormément varié d’un magasin à l’autre, mais la disponibilité en ligne vise à corriger cela au moins dans une certaine mesure.

Les stores intelligents IKEA ont également été lancés pour la première fois sans le support de HomeKit, bien que la société ait promis à l’origine un support HomeKit dès le départ. Le contrôle HomeKit est arrivé aux stores FYTUR et KADRILJ via une mise à jour du firmware plus tôt cette année. Voici un aperçu de leur fonctionnement via l’application Home et avec Siri.

Les stores intelligents d’IKEA attirent de nombreuses personnes car ils sont beaucoup moins chers que les alternatives sur le marché, mais vos options de conception se limitent à une option d’occultation et à une option moins opaque.

Les stores intelligents IKEA varient entre 129 $ et 179 $, et vous aurez également besoin du concentrateur TRADFRI pour activer le contrôle HomeKit. Vous pouvez vérifier la disponibilité en ligne et passer votre commande sur le site Web d’IKEA. Avez-vous essayé les stores intelligents IKEA? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

