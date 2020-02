Les syndicats demandent à la FTC de se pencher sur Amazon pour des «pratiques anticoncurrentielles» – .

Siège d’Amazon à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Une coalition de syndicats – comprenant des chauffeurs routiers, des travailleurs de l’alimentation et des employés de service – fait pression sur la Federal Trade Commission pour qu’elle enquête sur Amazon pour comportement anticoncurrentiel.

Change to Win, une organisation qui parle au nom des syndicats, a déposé une pétition auprès de la FTC demandant à l’agence de revoir «les multiples rôles d’Amazon en tant que marché, détaillant et fournisseur de logistique et de cloud computing».

Les employés d’Amazon ne font pas partie des syndicats qui demandent la FTC. Mais le New York Times s’inquiète de voir l’entreprise en pleine expansion s’installer dans ses industries.

La FTC mène actuellement plusieurs enquêtes antitrust sur des plateformes en ligne, notamment sur Facebook. L’agence n’a pas précisé si elle surveillait Amazon. La FTC a interviewé des vendeurs tiers sur le site de commerce électronique, selon le Wall Street Journal.