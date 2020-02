Les tablettes Wacom enregistrent chaque application Mac que vous ouvrez dans Google Analytics

Un ingénieur logiciel a découvert que les tablettes Wacom enregistrent chaque application Mac que vous ouvrez et envoie ces données à un serveur Google Analytics…

Robert Heaton dit que sa curiosité est née lorsqu’il s’est demandé pourquoi une souris glorifiée nécessitait une politique de confidentialité. Cela signifie que la société enverra des données à Google Analytics, mais était vague sur le type de données.

Les données collectées comprennent des «données d’utilisation agrégées, des informations sur les sessions techniques et des [my] périphérique matériel. “La moitié de mon cœur qui se soucie de la vie privée a coulé. L’autre moitié de mon cœur, la moitié qui aime espionner les espions et comprendre ce qu’ils font, a bondi.

Pour ceux qui ne connaissent pas Google Analytics, il s’agit d’un service qui permet aux développeurs de matériel et de logiciels de télécharger automatiquement les données client pour analyse. Il est destiné à être utilisé pour présenter des données agrégées, par exemple pour permettre à un développeur d’applications de voir qu’en moyenne, les gens utilisent l’application 3,5 fois par jour pendant une durée typique de quatre minutes à chaque fois, et qu’un utilisateur sur 200 obtient une erreur 14 lorsqu’ils tapent sur un bouton particulier.

La plupart des longs articles de blog décrivent les étapes assez compliquées que Heaton a dû prendre pour créer un serveur proxy qui lui permettrait d’intercepter et de lire les données avec succès – ce n’est pas une tâche facile car le flux de données est crypté. Le billet de blog mérite d’être lu juste pour le plaisir qu’il a trouvé une solution à cela!

Ce qu’il a finalement découvert, c’est que Wacom collecte beaucoup plus de données que ce qui pourrait être justifié.

Ce qui nécessite plus d’explications, c’est pourquoi Wacom pense qu’il est acceptable d’enregistrer chaque fois que j’ouvre une nouvelle application, y compris l’heure, une chaîne qui m’identifie probablement de manière unique et le nom de l’application.

Je soupçonne que Wacom ne pense pas vraiment qu’il soit acceptable d’enregistrer le nom de chaque application que j’ouvre sur mon ordinateur portable personnel. Je soupçonne que c’est pourquoi leur politique de confidentialité n’admet pas vraiment que c’est ce qu’ils font. J’imagine que si on les pressait, ils diraient que le nom de chaque application que j’ouvre sur mon ordinateur portable tombe dans l’un de leurs grands compartiments comme «données agrégées» ou «informations de session technique», bien qu’il ne soit pas immédiatement évident pour moi quel compartiment.

Heston dit qu’il continue d’utiliser sa tablette, mais recommande aux gens de désactiver la collecte de données pour le programme Wacom Experience.

Si vous possédez également une tablette Wacom (probablement ce suivi est activé pour tous leurs modèles), ouvrez le «Wacom Desktop Center» et cliquez jusqu’à ce que vous trouviez un moyen de désactiver le «Wacom Experience Program».

Plus précisément, cliquez sur le lien Plus en haut à droite, puis sur Paramètres de confidentialité> Désactivé (merci, Gannon).

Ensuite, la prochaine fois que vous achèterez une tablette, n’oubliez pas que Wacom essaie de suivre chaque application que vous ouvrez et envisagez d’essayer une autre marque.

Comme, par exemple, un iPad avec Apple Pencil…

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: