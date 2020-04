les tarifs offrent jusqu’à 100 Go de trafic de données 4G

Le faible coût de Vodafone offre, à travers ses promotions, la possibilité de profiter de contenus avec des seuils très élevés, vous permet d’utiliser gratuitement de nombreux services utiles et protège tous ses clients des dépenses imprévues. j’ai MobileEn outre, il a récemment mis à jour ses tarifs pour inclure une nouvelle option Giga uniquement, grâce à laquelle les clients ont la possibilité de recevoir une quantité abondante de trafic de données 4G. À l’heure actuelle, les clients peuvent demander la nouvelle carte SIM en ligne ou via les points de vente de l’opérateur, en choisissant ou non de rendre la portabilité du numéro par l’opérateur précédent, et donc en demandant l’activation du tarif qui leur est dédié. Dans la liste, il y a cinq offres, à savoir:

l’offre que j’ai. 4,99 €

l’offre que j’ai. 5,99 €

l’offre que j’ai. 8,99 €

l’offre que j’ai. 12,99 €

l’offre uniquement Giga

ho Mobile: c’est ce que proposent les tarifs actuellement disponibles!

Les promotions de l’opérateur virtuel de Vodafone peuvent être activées par tous les nouveaux clients intéressés, mais chacun s’adresse à des groupes d’utilisateurs sélectionnés en fonction de l’opérateur d’origine. Seule l’option Giga uniquement peut être demandée indépendamment de l’opérateur à partir duquel le numéro est transféré.

En ce qui concerne les deux premières options mentionnées, l’offre que j’ai. 4,99 € et l’offre que j’ai. 5,99 €, ho Mobile permet l’activation uniquement aux clients de Iliad et MVNO. Le tarif de 4,99 euros par mois leur permet de recevoir des quantités illimitées de minutes et SMS à tout le monde; au lieu de cela, la promotion à partir de 5,99 euros par mois, comprend également 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

L’offre que j’ai. 8,99 € est plutôt dédié aux clients Kena Mobile et Daily Telecom mais l’activation peut également avoir lieu en demandant un nouveau numéro i Mobile. Dans ce cas, les clients reçoivent: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

Des seuils identiques à ceux prévus par l’option de 8,99 euros par mois sont proposés par l’option ho. 12,99 €, qui peuvent être demandés par les clients Vodafone, Tim et WindTre.

Enfin, la nouvelle promotion Giga uniquement, dont l’activation peut avoir lieu quel que soit le manager d’origine, vous permet de vous remettre en forme 100 Go de trafic de données en 4G Basic par mois, entraînant des frais de renouvellement de 12,99 euros.