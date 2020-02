Les teasers de la saison 2 de Real World de Fortnite font allusion aux chats, pour une raison quelconque

Chapitre 2 Saison 2 de Fortnite est presque là, et le développeur Epic Games fait tout ce qu’il peut pour créer un battage médiatique pour sa sortie, y compris l’utilisation de teasers du monde réel qui impliquent des bruits de chat et des empreintes de mains d’or éclaboussées dans le monde entier. Epic Games n’est pas étranger au marketing original, prouvé par les promotions passées de l’entreprise pour Fortnite. Une fois, ils ont mis une mascotte de hamburger géante du jeu dans un désert de Californie.

La période précédant le chapitre 2 de la saison 2 de Fortnite a été plus longue que la pause habituelle entre les saisons. Une des raisons en est que Epic Games déplace Fortnite vers le moteur physique Chaos d’Unreal Engine. Bien qu’Epic affirme que l’objectif du chapitre 2 de la saison 2 est de “faire en sorte que Fortnite se sente toujours comme Fortnite”, la société admet qu’il peut y avoir des bosses en cours de route. Cependant, tant de choses ont été faites sur le changement dans le moteur physique, qu’Epic a largement pu éviter de parler du type de nouveau contenu que les fans peuvent s’attendre à voir dans la prochaine saison. Au cours des derniers jours, cependant, de nouveaux détails ont commencé à couler, à la fois en ligne et dans le monde réel.

Selon certains rapports d’enquête passionnés de Kotaku, des teasers pour la prochaine saison de Fortnite ont commencé à apparaître partout dans le monde. La plupart de ces publicités semblent être des affiches physiques ou numériques avec le logo Fortnite, masquées par une empreinte dorée à la main. Ces affiches comprennent également des numéros de téléphone. Le numéro basé à Los Angeles est répondu par une déclaration préenregistrée qui dit “La campagne de recrutement d’agence est un rendez-vous. Bonne chasse, agents …. Agents, opération de plate-forme pétrolière confirmée”, avant de couper.

Pendant l’enregistrement de la voix, il y a des sons clairs et reconnaissables de mouettes hurlant et de chats miaulant. Les fans de Fortnite se sont efforcés de déchiffrer ce que tout cela signifie, et bien que tous ces facteurs semblent obtus, un consensus a commencé à se former au sein de la communauté. Beaucoup croient que l’or sera un élément de construction la saison prochaine, joignant le bois, la brique et le métal. De plus, il semble probable que “The Agency” deviendra une composante majeure du monde du jeu. Quant à la façon dont les chats et les mouettes entrent en jeu, cela reste à voir, même s’il convient de noter que les mineurs de données Fortnite ont récemment trouvé un fichier audio intitulé “Agent Meowsicles” qui contient de la musique et des bruits de chat.

Bien que beaucoup, ou du moins certains, espéraient (ou craignaient) que les teasers de Fortnite fassent allusion à un crossover de film Cats, cette théorie semble être pour la plupart débusquée maintenant. Au lieu de cela, il semble de plus en plus probable que le chapitre 2 de la saison 2 de Fortnite soit prêt à introduire “The Agency”, un nouveau matériau de construction, et des chats avec un nouveau moteur physique. Les fans n’auront pas à attendre longtemps pour voir comment tout cela se relie, comme le chapitre 2 de la saison 2 de Fortnite devrait être lancé le 20 février.

