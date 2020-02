Les techniciens de Seattle gagnent 279 000 $ / an en moyenne, soit plus du double des salaires dans tous les autres secteurs – .

Des gratte-ciel parsèment l’horizon dans le centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les travailleurs de la technologie de la région de Seattle touchaient un salaire annuel moyen de 279 084 $ au troisième trimestre de 2019. C’est plus du double du salaire moyen de tout autre secteur de la région. C’est un chiffre stupéfiant, mais les salaires dans le secteur «information» du Grand Seattle ont en fait diminué de 2,7% par rapport à la même période en 2018.

Les derniers chiffres du U.S.Bureau of Labor Statistics reflètent une région de plus en plus stratifiée par le revenu et la profession. Le deuxième secteur le plus rémunéré après la technologie est celui des «services professionnels et commerciaux», où les travailleurs gagnaient en moyenne 97 396 $ par an au troisième trimestre. Dans toutes les industries, les travailleurs du comté de King – qui contient Seattle et les communautés environnantes – gagnaient en moyenne 94328 $ par an au troisième trimestre de 2019.

Les salaires des techniciens à Seattle dépassent également de loin les revenus des travailleurs financiers à New York, une industrie qui a longtemps été associée à de généreux chèques de paie et à des modes de vie de luxe. Les travailleurs de la technologie de Seattle gagnent 56% de plus que le travailleur financier moyen à New York, une tendance que Bloomberg a pour la première fois repérée.

Dans l’épicentre technologique du pays, San Francisco, le Bureau du travail n’a pas ventilé les salaires par secteur. Mais dans l’ensemble, le salaire annuel moyen à San Francisco était d’environ 118 196 $, une augmentation de 7,6% d’une année sur l’autre.

L’industrie des technologies de Seattle a connu une croissance explosive au cours de la dernière décennie, dirigée par des géants comme Amazon et Microsoft et soutenue par des startups et des moyennes entreprises. En plus des entreprises locales, plus de 130 entreprises technologiques hors de la ville ont ouvert des avant-postes techniques de Seattle pour exploiter les talents de la région.

La concurrence a forcé les employeurs à se disputer des talents technologiques avec des rémunérations et des avantages de plus en plus généreux. Cette tendance est exacerbée par le faible taux de chômage à Seattle et au-delà. Le salaire hebdomadaire moyen a augmenté dans 350 des 355 plus grands pays du pays entre 2018 et 2019, selon le Bureau du travail. À travers le pays, les salaires moyens ont augmenté à 1 093 $ par semaine au troisième trimestre, une hausse de 3,6% par rapport à l’année précédente.