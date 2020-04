Les techniciens de Seattle lancent The Aigency, une agence de talents pour les acteurs du robot – .

Forest Gibson (à gauche) et Jared Cheshier dans un bureau de Boston Dynamics. (La photo Aigency)

Les entrepreneurs de Seattle Forest Gibson et Jared Cheshier ont lancé aujourd’hui The Aigency, une nouvelle agence de talents pour les acteurs du robot.

La société relie des studios de production cinématographique, des organisateurs d’événements et d’autres groupes de médias à des robots. Le plan est de reproduire ce que les agences de talents traditionnelles font pour les acteurs humains et les actrices, mais plutôt pour les robots et les «êtres virtuels». Le «talent» initial de la société comprend une paire de robots Boston Dynamics nommés Zero and One.

L’idée peut sembler farfelue. Mais Gibson a assuré que c’était pour de vrai.

“Nous avons pensé que l’idée semblait déjà assez folle pour être une blague de poisson d’avril donc nous ne faisons qu’embrasser le timing”, a-t-il déclaré.

Gibson et Cheshier sont co-fondateurs de Pluto VR, une startup de réalité virtuelle à Seattle. Ils ont des années de production de médias, de jeux, de développement VR / AR et d’expérience en marketing.

L’Aigency fait partie du programme d’adoption précoce de Boston Dynamics, qui a aidé l’entreprise à atterrir une paire de robots Spot à quatre pattes.

L’un des robots Spot de The Aigency se promenant dans un parc. (La photo Aigency)

Les producteurs de médias paient The Aigency pour fournir les robots et ont développé toute technologie supplémentaire nécessaire.

“Nous nous occupons de la logistique pour obtenir les robots sur le plateau et dans le caractère de leur performance”, a déclaré Gibson. «Nous soutenons ensuite les médias et les promotions de la production via les médias sociaux, les événements sur le tapis rouge et les tournées de presse avec notre talent. Cela ressemble à la façon dont les producteurs de médias procéderaient à la distribution d’acteurs représentés par des agents. »



Les robots tournent autour des films, des émissions de télévision, des événements et plus encore depuis des décennies, de Metropolis à Star Wars. Mais les développements avec la technologie et l’interaction homme-robot ont créé un environnement différent.

“Nous pensons qu’il est possible de raconter des histoires positives sur la façon dont les robots joueront des rôles toujours plus nombreux dans notre vie quotidienne à nos côtés”, a déclaré Gibson. «Cette nouvelle vague de robotique généralisée leur permet de marcher / rouler / sauter hors du plateau et sur le tapis rouge avec le reste de la distribution. Cela ajoute une toute nouvelle dimension à la façon dont les téléspectateurs et les fans peuvent interagir avec des personnalités robotiques. “

L’Aigency gagne de l’argent en prenant un pourcentage de ce que le talent est payé pour ses performances.

Gibson a déclaré que la société avait plusieurs apparitions en direct lors d’événements avant que l’épidémie de COVID-19 n’oblige les annulations et les reports.

Gibson et Cheshier autofinancent l’entreprise pour l’instant. Ils dirigent toujours Pluto VR, que les entrepreneurs ont commencé en 2015 avec le co-fondateur de PopCap Games John Vechey et l’ancien directeur technique de Walt Disney Jonathan Geibel.

Vous pouvez en savoir plus sur l’entreprise aujourd’hui grâce à son livestream Mixer.