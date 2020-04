Les télécoms perdront des millions d’euros en raison du crash de l’itinérance

Auteur: Marta Garijo

La restriction des déplacements due à la crise des coronavirus affectera le tourisme, mais elle aura un autre impact collatéral: les entreprises de télécommunications. Avec la chute du déplacement viendra crash itinérant (les frais que les opérateurs facturent pour utiliser le réseau lorsque le client se rend dans un autre pays) et les revenus des opérateurs pour cela, selon le journal britannique Financial Times.

Ce journal figure dans 25 milliards de revenus industriels en moins Si l’on se réfère à un rapport de Juniper Research, environ 12 milliards se rétracteront pendant la haute saison estivale.

Les opérateurs voient comment l’utilisation des données est déclenchée car le confinement prend effetCependant, comme un rapport Moody’s l’a déjà averti, cela n’a pas d’impact direct sur leurs revenus car dans la plupart des cas, ils vendent des forfaits à prix fermé, quelle que soit l’utilisation du réseau qui est faite.

Certains analystes cités par le FT soulignent que cette crise pourrait faire changer le modèle d’itinérance. Sam Evans, un associé principal chez Delta Partners, dit que c’est un modèle commercial traditionnel et que l’industrie devrait en sortir. “Qu’ils le veuillent ou non, l’itinérance mourra maintenant”, explique Evans, selon le journal financier.

Dans le cas de l’UE, Bruxelles a supprimé les frais facturés aux opérateurs pour l’utilisation des réseaux en dehors de leur pays, avec quelques contraintes, depuis 2017. Mais d’une part, les opérateurs perçoivent des revenus de clients qui voyagent hors de ces pays.

En outre, malgré le fait que l’utilisateur ne voit pas de frais pour l’utilisation de son smartphone dans un autre pays de l’UE en appelant des numéros dans son pays ou en utilisant les données, les opérateurs font une réserve économique pour compenser ces dépenses. Ce sont les pays du sud de l’Europe, les plus touristiques, qui gagnent dans cet équilibre.

Maurice Patrick, analyste chez Barclays, souligne que des pays comme la Grèce, le Portugal et l’Espagne avec beaucoup de poids touristique souffriront le plus de cet automne. En chiffres, Patrick souligne que l’itinérance peut représenter entre 1% et 4% du chiffre d’affaires de l’opérateur grec OTE, qui est celui qu’il considère le plus exposé cet automne.

👇 Plus de Breaking News