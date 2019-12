La deuxième décennie du 21e siècle touche à sa fin et il y a beaucoup de choses à regarder en arrière. Le vaisseau spatial Rosetta a fait le premier atterrissage réussi sur une comète, les États-Unis avaient deux présidents, beaucoup de films Marvel sont sortis et nous avons eu les premières photos rapprochées de Pluton.

Les années 2010 ont également vu l'essor du smartphone en tant que catégorie de produits. Alors qu'il y avait beaucoup de smartphones dans les années 2000, ils ne sont pas devenus des appareils grand public avant l'introduction de l'iPhone en 2008 et la sortie ultérieure des premiers appareils Android en 2009.

En l'honneur de la fin de la décennie, nous regardons les téléphones et tablettes Android les plus importants des années 2010. Ceux-ci sont répertoriés par ordre de date de sortie.

Samsung Galaxy S2-2011

Le Moto Droid a établi Android comme un concurrent de l'iPhone, mais le Samsung Galaxy S2 est la raison pour laquelle Android est devenu courant. La combinaison d'un excellent matériel, de bons logiciels et de la présence mondiale de Samsung a propulsé la marque Galaxy dans une grande popularité, ce qui a amené Android à prendre le volant.

Le Galaxy S2 était alimenté par un processeur Exynos 4210, avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Il a été livré avec Android 2.3 Gingerbread et a ensuite été mis à jour vers 4.1 Jelly Bean. Le téléphone comprenait également quelques fonctionnalités peu communes à l'époque, comme la sortie vidéo HDMI.

Le Galaxy S2 a reçu des critiques positives pour ses performances, la qualité de sa caméra et sa conception matérielle. Il s'est très bien vendu dans le monde – 10 millions d'unités ont été expédiées au cours des cinq premiers mois. Alors que le Galaxy S d'origine était un succès à part entière, le S2 a cimenté la position de Samsung en tant que fabricant dominant de téléphones Android.

HTC ThunderBolt – 2011

Ce n'est pas parce qu'un produit est une innovation technologique qu'il est bon. Dans le monde Android, il n'y a peut-être pas de meilleure preuve de cela que le HTC ThunderBolt, initialement sorti en 2011. Le ThunderBolt était le premier téléphone compatible LTE de Verizon (le Samsung SCH-r900 était techniquement le premier appareil LTE au monde), mais il a gagné une réputation d'avoir absolument terrible vie de la batterie.

Le ThunderBolt était équipé de 786 Mo de RAM, de 8 Go de stockage interne (avec une carte microSD de 32 Go préinstallée), d'un écran SLCD de 4,3 pouces 800×430 et d'une batterie de 1400 mAh. Notre examen de 2011 a souligné que le téléphone avait un lot de bloatware, et la plupart des autres critiques déploraient la durée de vie de la batterie. CNET a écrit: "Avec une utilisation plus intensive de la 4G, nous recherchions une prise après 3 à 4 heures", et Engadget a recommandé "d'avoir un chargeur micro-USB portable alimenté par batterie ou une batterie interne de rechange pour la tranquillité d'esprit".

Le ThunderBolt reste un appareil Android important pour faire ce premier saut dans le futur LTE (aux États-Unis, de toute façon), mais au-delà, c'était au mieux un téléphone médiocre.

Motorola Xoom – 2011

Le Motorola Xoom a été la première (et sans doute la dernière) tentative de Google de concurrencer sérieusement l'iPad. C'était le premier appareil à être livré avec Android 3.0 Honeycomb, et il a même eu une publicité pendant le Super Bowl 2011 qui a parodié l'annonce Super Bowl d'Apple 1984 pour le Macintosh.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=FgOX9mb7V4o (/ intégré)

Le Xoom avait certaines fonctionnalités qui manquaient à l'iPad, comme un navigateur Web plus semblable à un ordinateur de bureau (Chrome pour Android n'était pas encore disponible) et un port HDMI pleine taille. Cependant, le prix de 800 $ était élevé par rapport au modèle de base de l'iPad à 499 $, il n'y avait pas de support Adobe Flash au lancement, et si vous pensiez qu'il n'y avait pas beaucoup d'applications Android optimisées pour les tablettes à présent, la situation était encore plus sombre en 2011. Certes, au moins toutes les applications Google avaient des interfaces de tablette, ce que vous ne pouvez pas dire en 2019.

Malheureusement, le succès du Motorola Xoom a été de courte durée. Les ventes ont chuté de façon spectaculaire après quelques mois, et le Xoom 2 a encore plus mal performé.

Le Xoom est l'un des appareils Android les plus importants jamais, non pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il s'agissait de la seule tentative de Google pour lutter contre la domination croissante de l'iPad. Bien que le dernier Nexus 7 ait rencontré un certain succès, il a été principalement commercialisé comme un appareil de consommation multimédia bas de gamme, semblable aux tablettes Amazon Fire d'aujourd'hui.

Les futures versions d'Android ont lentement reculé sur les fonctionnalités spécifiques à la tablette, et 4.2 Jelly Bean a enfoncé le dernier clou dans le cercueil avec la suppression de la barre de navigation de la tablette.

Kindle Fire – 2011

En parlant de tablettes, le Kindle Fire est également une étape importante dans la dernière décennie des appareils Android. La première tablette d'Amazon est sortie en 2011, et au prix plancher de 199 $ (à une époque où les iPads étaient encore à 500 $), elle s'est vendue comme des petits pains.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=h0MM8WhbnkI (/ intégré)

Le Kindle Fire d'origine, tout comme les tablettes Fire d'aujourd'hui, n'était pas un appareil très puissant. Il avait un processeur dual-core TI OMAP, 512 Mo de RAM, un écran LCD 1024×600, 8 Go de stockage et aucun emplacement pour carte SD. Cependant, la durée de vie estimée de huit heures de la batterie et la conception légère en ont fait une alternative décente à l'iPad pour lire des livres et diffuser des vidéos.

Comme les tablettes Fire modernes, le Kindle Fire est livré avec une version fortement modifiée d'Android (2.3 Gingerbread, dans ce cas) sans Android Market. L'Amazon Appstore était encore à ses balbutiements, mais tout comme aujourd'hui, il y avait une collection suffisamment large d'applications et de jeux pour la plupart des gens.

Amazon n'a jamais fourni de chiffres de vente solides pour le Kindle Fire d'origine, déclarant seulement en 2011 qu'il s'agissait du "produit le plus vendu, le plus doué et le plus souhaité" sur Amazon.com. Les estimations indiquent qu'environ 7 millions d'unités ont été vendues d'ici 2013.

Le Kindle Fire est un appareil incroyablement important pour plusieurs raisons. Il a lancé une gamme de tablettes Fire qui reste incroyablement réussie à ce jour, il a contribué à cimenter Android en tant que système d'exploitation incontournable pour les tablettes économiques, et l'Appstore Amazon qu'il a popularisé reste le seul concurrent majeur du Google Play Store dans le monde.

Samsung Galaxy Nexus – 2011

Android 4.0 Ice Cream Sandwich était une mise à jour monumentale, et à mon avis, la première version qui a sérieusement concurrencé iOS. Le nouveau langage de conception, Holo, a rendu le système d'exploitation nettement meilleur que Gingerbread. Il y avait également de nombreuses autres améliorations fonctionnelles, telles que la prise en charge NFC, le déverrouillage du visage, la messagerie vocale visuelle, etc. Comme ICS était une version si importante, il est logique que le premier téléphone à l'exécuter – le Samsung Galaxy Nexus – soit également remarquable.

Le Galaxy Nexus était la deuxième fois que Samsung fabriquait un téléphone pour Google. Il avait un processeur TI OMAP 4460, 1 Go de RAM, 32 Go de stockage (sans fente pour carte SD) et un écran AMOLED 720p de 4,65 pouces. Un appareil photo 5MP était situé à l'arrière, et un tireur 1,3MP était à l'avant.

Le téléphone a reçu des critiques principalement positives au lancement. Dans notre article de 2011, Ron a écrit: "Le matériel est génial, l'écran est magnifique et c'est le seul téléphone qui ne sera pas équipé de skins OEM et attendra des mises à jour. (…) C'est, haut la main, le meilleur téléphone Android disponible. Allez l'acheter. " Sept ans plus tard, Ryne a essayé d'utiliser le téléphone pendant une semaine et cela ne s'est pas bien passé.

Malheureusement, les éloges élogieux n'ont pas duré éternellement. Le Galaxy Nexus a souffert d'un stockage flash de faible qualité et d'un manque de TRIM, ce qui a rendu le téléphone lent pour la plupart des utilisateurs après quelques mois. Les téléphones Nexus devenant inutilisables après une longue période de temps sont devenus une tendance avec les futurs modèles.

Samsung Galaxy Note – 2011/2012

Depuis plusieurs années, les écrans des smartphones dépassaient rarement 4 pouces en diagonale. Cela leur a permis d'être facilement portables, mais à mesure que les applications devenaient plus riches en fonctionnalités, le désir pour des écrans plus grands est devenu apparent.

Samsung a répondu à l'appel pour des écrans plus grands avec le Galaxy Note d'origine. Il a été publié en Europe et sur d'autres marchés fin 2011, et il est arrivé aux États-Unis en février 2012. Le téléphone avait un écran AMOLED de 5,3 pouces 800×1280, qui était massif pour l'époque, mais petit par rapport aux normes d'aujourd'hui.

Les autres spécifications comprenaient un processeur Qualcomm Snapdragon à 1,5 GHz (ou un processeur Exynos en dehors des États-Unis), 1 Go de RAM, 16 Go de stockage interne et Android 2.3.6 Gingerbread. Il comprenait également le S-Pen, toujours utile, qui pouvait être utilisé pour griffonner des notes et annoter des captures d'écran.

Comme le souligne notre examen de 2012, la note était un excellent appareil lors de sa sortie. L'écran était excellent (une fois que vous vous êtes habitué à la taille), la durée de vie de la batterie était excellente et il supportait la 4G LTE. Le seul véritable inconvénient était le logiciel; il a été livré avec Gingerbread après la sortie de Ice Cream Sandwich, et de nombreuses applications n'ont pas profité de l'écran plus grand.

En moins de deux mois, et avant même son arrivée aux États-Unis, le Galaxy Note a dépassé le million d'unités vendues – prouvant qu'il existait un marché pour les appareils plus gros. D'autres fabricants ont finalement fabriqué des téléphones concurrents, et Apple a finalement sauté dans le train du grand écran en 2014 avec l'iPhone 6.

HTC One M7 – 2013

HTC a fabriqué le premier téléphone Android, et il a continué à fabriquer des appareils avec le système d'exploitation à ce jour – dans une capacité limitée, de toute façon. Sur tous les appareils Android de l'entreprise, aucun n'était peut-être plus influent dans l'industrie des smartphones que le One M7.

Dans un monde dominé par les smartphones en plastique et en verre, le One M7 se démarque par son superbe design en aluminium. Le téléphone a également été salué pour son écran 1080p de 4,7 pouces. Dans notre revue de 2013, David a déclaré: "Vous ne trouverez pas de téléphone avec un écran qui vous rendra plus heureux que celui de la beauté pure."

Le One M7 avait également deux haut-parleurs frontaux avec la marque Beats, une excellente caméra arrière, un blaster IR et une version remaniée de la peau Sense de HTC. C'était un excellent appareil polyvalent, et probablement le sommet de la division smartphone de HTC. Plus important encore, le téléphone a encouragé d'autres fabricants à produire des appareils tout en aluminium.

Motorola Moto G – 2013

Pour ce qui semblait éternel, tout les téléphones Android économiques étaient des appareils horribles et mal construits avec des logiciels obsolètes. Bien qu'il existe encore de nombreux téléphones bon marché en 2019 qui correspondent à cette description, le Moto G d'origine a acquis la réputation d'être le premier combiné à budget pas terrible.

Motorola a sorti le premier téléphone Moto G fin 2013, au bas prix de 179 $ (ou 199 $ pour la version 16 Go). Il était encore principalement en plastique, mais le processeur Snapdragon 400 couplé avec Android principalement stock était suffisant pour une expérience solide. Je devrais le savoir, car j'en ai acheté un après la mort de mon Nexus 5.

Quelques mois après la sortie du téléphone, une édition Google Play est sortie avec le même prix de 179 $ / 199 $. À la mi-2014, une version modifiée avec prise en charge 4G LTE est sortie, aux côtés du premier téléphone Moto E. Un véritable modèle de deuxième génération a été lancé en septembre de la même année et la gamme de produits se poursuit à ce jour.

OnePlus One – 2014

Aucune liste de téléphones Android importants ne serait complète sans le OnePlus One. À une époque où le seul “ produit phare du budget '' que vous pouviez acheter était un Nexus 5, le OnePlus One faisait la une des journaux avec son prix de 299 $. Il avait une conception modeste en polycarbonate en plastique avec un écran de 5,5 pouces 1080p, mais le processeur Snapdragon 801 avec 3 Go de RAM en faisait un incontournable.

Le téléphone a également été le premier appareil à être livré avec CyanogenMod hors de la boîte. Même si c'était un excellent argument de vente à l'époque, la relation entre Cyanogen et OnePlus était difficile, et les deux sociétés ont finalement cessé de travailler ensemble un an après la sortie du téléphone. En réponse, OnePlus a développé sa propre ROM OxygenOS, qui continue d'être le logiciel de base sur les téléphones OnePlus.

Le OnePlus One n'a pas eu d'impact sur l'industrie des smartphones à grande échelle, mais il a solidifié OnePlus en tant que société préférée des amateurs d'Android. Après que Google ait abandonné la gamme Nexus en 2016, OnePlus est devenu la seule option phare du budget pour la plupart des gens. La société publie toujours des smartphones de grande valeur à ce jour.

Samsung Galaxy Fold – 2019

La place du Galaxy Fold dans l'histoire n'est pas encore gravée dans le marbre, puisque le téléphone n'est sorti que depuis quelques mois. Pourtant, il mérite une place sur cette liste pour être le premier smartphone pliable grand public.

Le design original du Galaxy Fold (notez l'absence de revêtement autour de l'écran)

Samsung a dévoilé le Galaxy Fold en février 2019, et la principale attraction était le grand écran OLED de 7,3 pouces qui est apparu lors de l'ouverture de l'appareil. Cependant, le lancement a été retardé après l'échec de la première vague d'unités d'examen et toutes les précommandes ont été annulées en attendant des modifications du processus de fabrication.

Le Galaxy Fold redessiné

Le téléphone a finalement obtenu sa sortie limitée en septembre 2019, et bien que le Galaxy Fold soit toujours plus fragile que votre smartphone moyen, au moins il ne se cassera pas complètement après quelques jours d'utilisation régulière. Si vous êtes curieux de savoir comment cela résiste, nous avons fait un essai pratique en octobre.

Malgré ses problèmes de fabrication et sa qualité de construction encore discutable, il mérite une place sur cette liste pour être non seulement le premier téléphone pliable Android, mais le premier téléphone pliable période. C'est un facteur de forme que nous verrons absolument plus souvent dans les années à venir – Motorola, TCL, Xiaomi, Oppo et d'autres travaillent déjà sur des appareils similaires.