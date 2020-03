Les téléphones Galaxy S20 ne sont pas aussi bons que l’iPhone 11 Pro dans les tests de durabilité – .

Les nouveaux téléphones Galaxy S20 sont en verre, comme de nombreux autres produits phares des smartphones, y compris la série iPhone 11.

Le test de durabilité SquareTrade montre que le Galaxy S20 n’est pas plus durable que la série iPhone 11, et vous aurez certainement besoin d’un étui de protection.

Le sandwich au verre d’Apple a pu survivre à un test de chute, tandis que le verre du Galaxy S20 s’est fissuré dans tous les tests.

Vendredi, la série Galaxy S20 a commencé à se vendre dans les magasins, ce qui signifie que vous pouvez la tester en personne avant de décider de dépenser au nord de 1000 $ pour l’un des trois modèles. Mais lorsque vous appuyez sur la gâchette, soyez prêt à investir dans un équipement de protection, y compris un étui décent et un protecteur d’écran – le téléphone est livré avec un protecteur d’écran préinstallé. En effet, les S20, S20 + et S20 Ultra sont tous susceptibles d’endommager le verre à la suite de chutes et de chutes accidentelles. Nous avons vu un test de chute du Galaxy S20 Ultra il y a quelques jours qui a révélé que l’écran et les panneaux de verre arrière se fissureraient lorsqu’ils tomberaient sur du béton à partir d’environ trois pieds. Le verre recouvrant l’objectif sophistiqué de l’appareil photo Ultra a cependant survécu au carnage, malgré des chutes répétées de six pieds. Cela nous amène aux tests de durabilité de SquareTrade, qui incluent les chutes contre le béton, les chutes par culbutage, les tests de pliage et les tests de dunk. Alerte spoiler, tous les modèles S20 échouent aux tests de chute et de chute, comme vous vous y attendiez.

SquareTrade soumet tous les nouveaux smartphones à la même série de tests, et l’iPhone 11 Pro a été le premier téléphone à survivre au test de chute sans «pratiquement aucun dommage». Aucune version du Galaxy S20 n’a pu répéter cet exploit.

Vous pourriez penser que le test de culbutage n’est pas nécessairement pertinent et que le verre de l’iPhone 11 peut également se fissurer contre le béton. Mais le Galaxy S20 n’a pas mieux résisté aux tests de chute non plus.

Pire encore, les chutes de SquareTrade ont causé encore plus de dommages à l’écran ou au panneau arrière du Galaxy S20 ultra que le test de chute de la semaine dernière. L’écran est devenu inutilisable ou défectueux, selon les modèles. De plus, le boîtier de l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra a été brisé lors d’un test de chute de 6 pieds.

Les trois téléphones ont survécu à leurs tests d’immersion dans l’eau respectifs, ce qui est attendu des appareils résistants à l’eau, et ont pu résister à beaucoup de pression pendant les tests de pliage.

Encore une fois, la conclusion est simple. Vous avez besoin d’un étui pour éviter d’avoir à payer pour le remplacement coûteux de l’écran ou du panneau arrière en verre. Et, en passant, la réparation de la série Galaxy S20 n’est pas facile, comme l’a révélé le démontage d’iFixit il y a quelques jours. Les scores de cassabilité de SquareTrade, qui ne peuvent pas refléter objectivement la durabilité des appareils, car vous ne pouvez tout simplement pas attribuer de scores aux chutes et aux culbutes. À des fins de comparaison, les scores SquareTrade pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont respectivement de 73, 65 et 85.

“[Our] les tests ont révélé que la nouvelle conception énorme de la bosse du boîtier de la caméra est susceptible d’être endommagée lors d’une chute. Étant donné le coût des téléphones Galaxy S20 et le coût de leur réparation, il devrait probablement être géré avec le soin d’un appareil photo haut de gamme plutôt que d’un téléphone – et obtenir un étui est un must », a déclaré le vice-président du marketing et de SquareTrade. directeur créatif Jason Siciliano.

La vidéo de test de durabilité complète de SquareTrade suit ci-dessous.

