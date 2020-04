Les téléphones iPhone 12 ressembleront beaucoup à l’iPad Pro – .

L’iPhone 12 5G sera disponible en quatre tailles distinctes avec un design similaire à l’iPad Pro 2018, selon un nouveau rapport.

Les combinés auront des bords plats, des coins incurvés et des écrans plats.

Les versions iPhone 12 et iPhone 12 Pro devraient toujours être lancées cet automne, mais les dates de sortie pourraient glisser en raison de la nouvelle crise de santé des coronavirus.

La nouvelle pandémie de coronavirus a peut-être jeté une clé dans les plans de lancement de produits d’Apple cette année, mais la société va toujours actualiser de nombreux produits, tant du côté logiciel que matériel. Apple a déjà mis à jour le MacBook Air et l’iPad Pro, et il est prévu de dévoiler l’iPhone SE plus tard cette semaine. La WWDC 2020 sera la première conférence des développeurs à ne pas offrir une expérience en personne, mais l’événement se déplacera en ligne pour dévoiler les dernières innovations logicielles de Cupertino. La série iPhone 12 devrait toujours être dévoilée en septembre, même si certains modèles pourraient ne pas être livrés au cours du même mois. Jusqu’à ce que nous y arrivions, nous aurons beaucoup de rumeurs Apple à traverser, et la dernière révèle des détails sur la conception de l’iPhone 12.

L’iPhone 12 sera disponible en quatre tailles, rapporte Bloomberg, faisant écho aux fuites de Ming Chi-Kuo et Jon Prosser. Deux de ces téléphones seront les successeurs directs de l’iPhone 11, et les plus grands modèles porteront le surnom de «Pro». Tous auront la prise en charge 5G intégrée et ressembleront tous à la conception de l’iPad Pro introduite par Apple en 2018. Apple a gardé la conception en place pour l’actualisation de l’iPad Pro 2020, vue ci-dessous.

Source de l’image: Apple

Les modèles d’iPhone 12 auront des bords plats, similaires au design iPhone utilisé par Apple avant l’iPhone 6. Les combinés comporteront également des «coins plus arrondis», ainsi qu’un écran plat plutôt que des bords légèrement incurvés comme c’est le cas avec le derniers modèles. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max disposeraient d’un châssis en acier inoxydable. Les autres pourraient être en aluminium, selon les fuites précédentes.

Source de l’image: Julie Jacobson / AP / Shutterstock

Les quatre modèles comprendront «une mise à niveau significative du processeur en mettant l’accent sur l’accélération de l’intelligence artificielle et des tâches de RA», a déclaré Bloomberg. Ce n’est pas surprenant; une mise à niveau significative du processeur est garantie à chaque nouvelle génération d’iPhone.

Les modèles iPhone 12 Pro auront des caméras à triple objectif à l’arrière, tandis que les versions iPhone 12 ne recevront que deux caméras arrière. Les combinés Pro auront également un capteur supplémentaire à l’arrière, la caméra LiDAR que Apple a introduite avec l’iPad Pro le mois dernier.

Le plus grand iPhone 12 Pro aura un écran légèrement plus grand que l’écran de 6,5 pouces de l’iPhone 11 Pro Max. Le rapport ne mentionne pas les tailles d’écran, mais Prosser l’a fait il y a quelques jours lorsqu’il a publié l’illustration ci-dessous:

Les modèles de cette année auront une encoche réduite, et le rapport note qu’Apple étudie la possibilité de supprimer l’encoche Face ID dans les conceptions futures.

Bloomberg note qu’au moins certains des nouveaux modèles d’iPhone 12 pourraient être lancés plusieurs semaines plus tard que d’habitude, “bien que toujours dans la fenêtre d’automne typique.” Apple n’a pas informé les fournisseurs de retards importants et ses ingénieurs devraient pouvoir se rendre en Chine en mai pour finaliser les conceptions. Les plans de lancement de l’iPhone 12 d’Apple pourraient encore changer en fonction de l’évolution de la nouvelle situation des coronavirus.

Le rapport note également qu’Apple introduira un HomePad plus petit au second semestre. Les étiquettes Apple sont également attendues cette année, des trackers de type tuile qui seront fournis avec des pochettes en cuir conçues par Apple et des porte-clés à attacher aux objets.

Apple travaille également sur une nouvelle version de MacBook Pro, Apple TV, des iPads économiques et un nouvel iMac, note le rapport.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

