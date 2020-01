Les téléphones, les fonctionnalités et tout ce que nous savons à ce jour

Les produits phares de Galaxy de Samsung ne sont peut-être plus les lancements de téléphones les plus excitants, mais cela ne signifie pas qu’ils sont des téléphones souhaitables de moins haute qualité – juste à un moment donné, vous n’avez plus de gadgets et vous vous concentrez plutôt sur la poursuite de l’amélioration de votre combiné haut de gamme conception. Et bien que cette tendance à long terme ne change pas, cette année, on commence vraiment à sentir qu’il y a quelque chose de spécial dans l’air – qu’il s’agisse d’un affichage ultra-lisse, de performances de caméra exceptionnelles ou d’un grand changement de nom pour Galaxy S – quelque chose cela excite à nouveau les gens.

Avec le prochain Unpacked de Samsung prévu pour le 11 février, dans moins d’un mois, nous sommes à la maison ici, et les fuites et les rumeurs sur le Galaxy S20 et tous ses frères affluent de plus en plus rapidement – plus récemment sous la forme de des rapports pratiques incroyables. Que savons-nous jusqu’à présent à quoi s’attendre du premier grand lancement de 2020 de Samsung? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Quels téléphones allons-nous obtenir?

Après des mois de rendus CAD et de rapports sommaires, c’est peut-être notre premier bon aperçu du Galaxy S20 +.

Auparavant, la gamme Galaxy S de Samsung nous apportait une paire de combinés: un standard et un de taille plus. Mais l’année dernière a vraiment vu les choses se compliquer avec le S10 et le S10 + associés à la fois par une option S10e plus économique, ainsi que le S10 5G avec des promesses de connectivité de nouvelle génération.

Jusqu’à présent, tout indique que nous pouvons nous attendre à plus de la même chose – et puis certains. Mais alors que nous attendons avec impatience plus de modèles individuels que jamais auparavant, il semble également que Samsung échange son schéma de dénomination.

La grande nouvelle est que le Galaxy S11, autrefois présomptif, semble plutôt se préparer à faire ses débuts en tant que série Galaxy S20. Dans ce cadre, nous pouvons voir un changement supplémentaire dans la façon dont les différentes options S20 sont décrites, et la théorie populaire affirme qu’il n’y aura pas de modèle électronique budgétaire, et que ce téléphone serait le Galaxy S20 de base, avec un écran de 6,2 pouces. écran.

Sur la même ligne, l’option de taille la plus importante suivante serait le S20 + de 6,7 pouces, suivi d’un S20 Ultra 5G massif de 6,9 ​​pouces. Les deux plus petits pourraient finir par être disponibles en tant que variante standard LTE et 5G (probablement dépendante du marché), tandis que le S20 Ultra pourrait ignorer complètement l’édition LTE. Une rumeur assez précoce a suggéré qu’en plus de cette refonte du nom du Galaxy S, nous pourrions également voir la gamme fusionner avec ce que nous connaissons actuellement sous le nom de Galaxy Note, bien que ce récit se soit un peu refroidi ces derniers mois.

Si tout cela est correct, nous examinons au moins cinq téléphones S20. Alors, qu’avons-nous entendu à propos de ces modèles?

À quoi s’attendre en termes de performances

La famille S20 sera notre première chance d’essayer certains des derniers silicone.

Tout comme cela a été le cas avec les téléphones Samsung depuis des années, nous nous attendons à voir la série Galaxy S20 sortir avec différents processeurs selon le marché: probablement un Snapdragon 865 aux États-Unis et le propre Exynos 990 de Samsung à l’international.

Il semble que les besoins en mémoire ne diminuent jamais, et Samsung peut y remédier en donnant aux téléphones S20 une partie de la plus grande quantité de RAM que nous ayons jamais vue sur les combinés. 12 Go a été nommé niveau de base pour au moins le S20 +, et sera probablement également une option sur le S20 Ultra 5G. Mais ce qui devient vraiment fou, c’est l’idée que l’Ultra 5G pourrait également être proposé dans une variante de 16 Go.

Et ces caméras dont j’entends toujours parler?

Heureusement, le vieux rendu d’appareil photo fou (la gauche) a réussi à se ressaisir (droite)

Selon tous les comptes, la qualité d’image de Samsung semble être l’une des principales raisons de choisir un téléphone Galaxy S20. Le modèle de base S20 devrait disposer d’un appareil photo principal de 12 mégapixels – tout le monde semble d’accord. Il devrait également avoir un appareil photo secondaire 64MP qui peut être conçu comme une vue téléobjectif 3x, ainsi qu’un autre appareil photo qui pourrait également être 12MP – probablement avec un objectif extra-large. Nous examinons probablement également une face avant 10MP – rien de nouveau là-bas – mais une fuite récente suggère qu’au moins l’Ultra pourrait se cogner sur une caméra selfie 40MP.

Les fuites du S20 +, quant à elles, révèlent une bosse de caméra très occupée (heureusement, une moins occupée que les sources précédentes suggérées) avec quatre objectifs. En plus de tout ce que nous espérons obtenir du S20, Samsung peut également fournir un capteur de temps de vol.

Mais la plus grande mise à niveau est ce qui est probablement lié au S20 Ultra 5G, remplaçant l’appareil photo principal par un énorme capteur 108MP et offrant un zoom périscope optique variable – celui-ci devrait remplacer le téléobjectif 64MP des autres modèles S20 avec une option 48MP. Il y a eu une certaine controverse quant à savoir si cela donnerait aux utilisateurs un zoom 5x ou 10x, mais la dernière théorie suggère que le prisme du périscope soit 5x, mais recadré en optique 10x.

Il y a aussi des raisons d’être enthousiasmé par le logiciel de l’appareil photo. Au moins, les modèles S20 haut de gamme devraient prendre en charge le tournage 8K à 30 ips (et peut-être même le S20 lui-même), ainsi que la 4K stabilisée à 60 ips. Les autres points forts incluent un mode Pro Video avec commandes manuelles, une prise unique qui promet de capturer sans effort de superbes photos de tournages occasionnels, et Smart Selfie Angle qui choisirait automatiquement la caméra optimale pour les photos de grands groupes. Et avec des puces extrêmement performantes qui alimentent les caméras de ces téléphones, attendez-vous à une vitesse de traitement d’image et des capacités de ralentissement jusque-là inexpérimentées.

À quoi ressembleront les écrans?

Galaxy S10 + de l’année dernière (la gauche) aux côtés du prochain Galaxy S20 + (droite)

Comme nous l’avons mentionné, le S20 devrait arriver dans des tailles d’écran d’environ 6,2, 6,7 et 6,9 pouces alors que nous progressons. Toutes ces tailles ont été identifiées comme des panneaux à bords incurvés, ce qui pourrait laisser tomber l’écran plat du S10e dans le but de rendre le S20 plus premium et méritant le nouveau nom.

Au cours de la dernière année, les écrans à taux de rafraîchissement extrêmement élevé ont gagné en importance, et ces fréquences d’images soyeuses peuvent grandement contribuer à rendre le téléphone subjectivement plus rapide. Samsung n’a pas dépassé 60 Hz jusqu’à présent, mais la famille S20 supportera presque certainement un fonctionnement aussi rapide que 120 Hz.

Il y a un gros astérisque à côté de cela, cependant, comme le logiciel semble limiter le fonctionnement à 120 Hz aux résolutions d’écran de 1080p – vous pouvez choisir de profiter pleinement du panneau 1440p du téléphone ou profiter des performances de 120 Hz, mais pas les deux en même temps.

Comment se déroule la durée de vie de la batterie?

L’une des dernières pannes des spécifications S20 divulguées, montrant la grande batterie de 5000 mAh de l’Ultra (toutes les spécifications pour les modèles Exynos)

Par rapport aux téléphones de l’année dernière, les nouveaux modèles Samsung Galaxy devraient tous avoir des batteries plus grandes, à tous les niveaux. Cela pourrait commencer à 4000 mAh en bonne santé pour le S20, augmenter à une batterie de 4500 mAh pour le S20 +, et les dernières fiches techniques pour nommer une grosse batterie de 5000 mAh pour le S20 Ultra. Ce grand garçon devrait également bénéficier d’une charge de 45 watts.

Bien sûr, il va y avoir un équilibre ici et l’arrivée d’écrans plus grands va mordre dans l’endurance de la batterie. Des décisions telles que celles de Samsung de limiter le fonctionnement à 120 Hz à des résolutions d’écran plus basses témoignent également de la nécessité de contrôler la consommation d’énergie, même avec ces réserves plus importantes à partir desquelles puiser.

Y aura-t-il suffisamment de stockage pour toutes mes affaires?

Au moins certains des modèles du Galaxy S20 semblent prendre en charge l’expansion microSD.

Comme pour beaucoup de ces fuites récentes, la meilleure couverture se concentre sur le S20 +, où nous entendons parler d’un niveau de stockage de base de 128 Go. Il est possible que nous voyions également d’autres options de stockage, bien que la plupart des sources mentionnent simplement celle-ci. Pour l’Ultra 5G en particulier, nous avons entendu des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go, le plus grand étant probablement lié à l’option de RAM de 16 Go de ce modèle. Les deux devraient également avoir un support microSD.

La situation avec le S20 lui-même est un peu moins claire. Sur la base des options de stockage S10 et S10e, il semble que le S20 resterait à 128 Go (une théorie confirmée par la fiche technique que nous venons d’examiner), mais nous ne savons pas quelles capacités plus importantes peuvent également arriver. Nous espérons également un peu plus de clarté quant à savoir si ce modèle obtiendrait également une extension microSD, ou si Samsung pourrait le refuser, comme avec le Note10 plus petit.

Vais-je pouvoir utiliser mes écouteurs préférés?

J’espère que la note 10 (ci-dessus) vous a préparé à ce nouveau mot courageux.

Les temps changent et l’un après l’autre, les fabricants de smartphones arrivent pour votre prise casque bien-aimée. Avec la gamme Galaxy S10 de l’année dernière, Samsung était toujours sur la prise casque de l’équipe, mais le Note10 a suscité des inquiétudes car Samsung a forcé les utilisateurs à emprunter la voie USB-C ou Bluetooth. Le S20 subirait-il le même sort?

Malheureusement, cela semble être le cas, et même le S20 le plus bas a été photographié sans prise en charge de casque analogique.

Que fait Samsung pour sécuriser ces téléphones?

Authentification par empreinte digitale sur le S20 +.

L’année dernière, Samsung a adopté des scanners d’empreintes digitales à ultrasons pour le S10 et le Note10, et il semble que le S20 suivra ces mêmes traces. Les interactions pratiques avec le S20 + montrent que le scanner fonctionne sans aucun éclairage supplémentaire, suggérant un retour à la technologie des ultrasons. Bien que cela ait causé des problèmes à Samsung dans le passé, nous espérons que cela sécurisera les choses dès le départ avec cette nouvelle génération de téléphones.

Super. Et maintenant?

Samsung n’attendra pas longtemps pour rompre le silence sur la ligne Galaxy S20, avec Unpacked à venir le 11 février, avant tous les autres lancements de téléphones que nous attendons au Mobile World Congress. Il est possible que nous soyons également présentés au prochain dossier de Samsung, et peut-être même aux nouveaux Galaxy Buds, mais rien n’est certain.

En ce qui concerne la disponibilité, nous envisageons probablement quelques semaines après l’annonce avant que ces téléphones ne soient mis en vente. Bien que certaines données sur les prix aient été divulguées pour divers marchés, ce type d’informations varie considérablement en termes de fiabilité, nous allons donc vouloir attendre d’entendre les transporteurs et les détaillants directement avant de commencer à partager des chiffres. Ils seront chers, sans aucun doute, mais sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, les utilisateurs devraient en avoir un peu pour leur argent.