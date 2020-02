Les téléphones Samsung pourraient bientôt être l’appareil de choix pour les super fans de Netflix – .

En octobre, lorsque Netflix a présenté le film de suite Breaking Bad El Camino sur le service de streaming, il a donné aux fans de la franchise avides de plus de contenu une conclusion satisfaisante au scénario sur l’avenir non résolu de Jesse Pinkman – spécifiquement axé sur ce qui s’est passé après son évasion du des griffes du gang néonazi et enfin libéré de Walter White.

Pendant ce temps, à moins que vous n’ayez assisté à une soirée de visionnage spécifique à New York le jour de la sortie du film, le 11 octobre, vous pourriez avoir manqué un sidenote à la sortie du film. Cela impliquait le lancement d’un partenariat plus profond entre Samsung et le streamer (dont j’ai parlé à l’époque ici), un partenariat qui a commencé avec la sortie du film et a été présenté comme incluant éventuellement tout, d’une chaîne de télévision Samsung personnalisée aux soirées de visionnage. et autres événements. Ce vendredi, Samsung et Netflix ont organisé une fête de visionnement conjointe El Camino pour les fans et les propriétaires de Samsung Smart TV au Samsung 837 à New York, une projection qui comprenait un écran Samsung à trois étages pour montrer le film, ainsi que des installations photo immersives inspirées par les pièces du film, y compris une réplique de la voiture El Camino. Au-delà de cela, je me suis demandé quoi d’autre pourrait être en magasin à la suite de ce partenariat – et mardi, lors de l’événement Unpacked de Samsung au cours duquel il a présenté de nouveaux téléphones Galaxy S20 et des écouteurs Galaxy Buds Plus, ainsi que le nouveau téléphone Galaxy Z Flip , Samsung a fourni une réponse.

À un moment donné lors de l’événement de mardi, le chef de la direction de Netflix, Jackie Lee-Joe, est monté sur scène pour annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dont les utilisateurs de Galaxy pourront profiter grâce à Netflix, comme des goodies en coulisse et du contenu bonus. “Dans les mois à venir, les utilisateurs mobiles de Samsung auront accès à une multitude de nouveaux contenus bonus passionnants basés sur certains de vos originaux Netflix préférés, accessibles via les canaux Samsung Daily et Samsung”, a déclaré Lee-Joe. «Le contenu mettra en lumière notre mix diversifié de créateurs du monde entier, dont une sélection se verra remettre un Galaxy S20 pour filmer ce contenu eux-mêmes, afin qu’ils aient la liberté de continuer à inventer de nouvelles façons de raconter des histoires façon.”

Source de l’image: Samsung

Il est facile de voir les avantages potentiels du partenariat ici pour Netflix, qui fait face à une concurrence accrue de nouveaux rivaux de streaming et se verrouille ainsi encore plus pour voir le premier fournisseur mondial de smartphones. La plupart des abonnés mondiaux de Netflix résident actuellement en dehors des États-Unis (où la société se développe également le plus), ce qui se reflète dans l’investissement accru de la société dans le contenu en langue étrangère, ce qui rend encore plus un partenariat avec un fabricant de smartphones international de premier plan comme Samsung. une évidence.

Le nouveau contenu Netflix qui sera apparemment exclusif aux téléphones Samsung comprendra du contenu bonus lié aux originaux du streamer comme Narcos et Elite, deux de ses séries télévisées les plus en vogue en ce moment, qui se trouvent également être entièrement ou principalement en langue étrangère.

C’est probablement le genre de chose à laquelle Samsung et Netflix faisaient référence lors de cet événement d’octobre, lorsque les sociétés ont annoncé que plus de fruits de leur partenariat seraient révélés “dans un avenir proche”. À l’époque, Samsung utilisait également le Samsung TV Plus plate-forme pour hype El Camino en libérant une chaîne personnalisée encourageant les fans de Breaking Bad à décompter la sortie du film sur Netflix – ce qui, encore une fois, rend intéressant de voir ce qui sortira de cette affiliation plus étroite entre les deux sociétés.

Source de l’image: Jeff Chiu / AP / Shutterstock

