Les téléviseurs innovants de la nouvelle décennie, Samsung et LG à la pointe

Le monde de la technologie, vous le savez, est en développement continu et, surtout ces dernières années, ils sont plus que jamais testés des dispositifs toujours plus originaux et innovants dans tous les domaines. Notre façon entière de penser à la vie a changé et est en constante évolution.

L’un des exemples les plus frappants de ce processus est certainement l’utilisation de la télévision dans les foyers. Avec la propagation croissante des plates-formes de streaming telles que Netflix, Prime Video et récemment de nombreuses autres telles que NOW TV, Infinity, Disney + et plusieurs autres, le divertissement visuel qui était autrefois plus concentré sur le cinéma, s’est désormais déplacé principalement vers les foyers. Sur la base de cette réalité, le monde de la technologie réagit en conséquence.

Quels sont les changements concrets dans la conception de la télévision

À partir de cette année, il commencera à se propager l’utilisation de la télévision 8k, le niveau de résolution maximum que nous connaissons actuellement. Les formats vidéo dans ce type de résolution ne sont pas encore très répandus mais la distribution de ce type de télévision entraînera une augmentation progressive de ce format.

À cet égard, Samsung est l’une des sociétés d’avant-garde présentes au CES 2020, à laquelle il présentera un téléviseur 8k innovant avec la particularité du absence totale d’arêtes, mais seulement un cadre très fin pour tenir l’écran. Mais ce n’est pas tout. En fait, non seulement les plateformes de streaming ont changé le concept de la télévision, mais aussi l’utilisation des médias sociaux tels qu’Instagram, TikTok et Snapchat.

Pour cette raison, Samsung montrera également The Sero, un téléviseur capable de tourner verticalement, afin d’améliorer la visualisation des vidéos au format vertical. Le produit avait déjà été présenté l’année dernière, mais la nouveauté est qu’il sera enfin exporté également vers le marché occidental.

Pour ceux qui ont des problèmes d’espace, LG présentera des modèles 48 pouces d’Oled et proposera également une version améliorée, un produit qui avait déjà présenté l’an dernier: l’écran du téléviseur qui s’enroule. La différence avec le modèle précédent est que ce dernier se déroule directement vers le bas, plutôt qu’horizontalement, donnant au produit une plus grande fonctionnalité.