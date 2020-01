Les téléviseurs nous espionnent pendant que nous voyons Sky, Mediaset et Rai grâce à Internet

Si nous l’avions suspecté, nous serions probablement déjà de bons détectives, mais penser que nos téléviseurs nous espionnent pendant que nous regardons un film ou une série nous met vraiment mal à l’aise. Regarder une télévision intelligente pourrait poser un risque pour votre vie privée, et souvent nous ne réalisons même pas que nous avons autorisé la télévision à garder une trace de toutes nos données et à les envoyer aux annonceurs.

Mais que se passe-t-il si ces informations finissent entre de mauvaises mains? Certes, la télévision intelligente à écran qui nous montre le monde pourrait devenir l’œil d’espionnage à l’intérieur de nos maisons, où nous nous sentons plus en sécurité. Et si ce que nous regardons, les applications que nous utilisons et d’autres activités liées à la télévision finissent entre de mauvaises mains, alors il faut se méfier de la télévision comme cela arrive déjà avec les smartphones, ordinateurs et autres appareils électroniques.

Mais il existe un moyen de protéger notre vie privée, il suffit de le configurer sur des téléviseurs intelligents.

Les téléviseurs nous espionnent alors que nous voyons Sky, Mediaset et Rai

S’il est vrai que les téléviseurs nous espionnent, il existe différents modèles de téléviseurs intelligents dotés de systèmes d’exploitation pour éviter cette pratique. Par exemple, un téléviseur LG ou Samsung possède un système qui vous permet de rechercher dans les paramètres généraux du «Contrat de licence», où vous pouvez contrôler ce que vous partagez à votre insu. Vous pouvez désélectionner plusieurs éléments, et vous remarquerez le nombre de services que vous utilisez sans le savoir.

Même les téléviseurs Sony qui utilisent le système d’exploitation Android TV de Google ont le même type de problème, et si vous naviguez dans le menu d’accueil, vous pouvez choisir l’élément Informations–> Annonces pour voir les paramètres de confidentialité. Vous serez toujours soumis à la politique de confidentialité de Google, mais vous avez fait de votre mieux.

Même ceux qui utilisent Chromecast ont le même problème, mais il est possible de désactiver la collecte des données d’utilisation et des rapports sur les plantages via l’application Home. Une fois dans la zone Paramètres, vous pouvez donc décocher la case correspondant à l’option “Envoyer vers Chromecast”, les données d’utilisation de l’appareil et les rapports.

Malgré les efforts déployés pour rendre votre téléviseur à l’abri de la vie privée, il est toujours possible que certaines informations parviennent au fabricant. La seule façon vous assurer que vos données vous appartiennent, c’est déconnecter le téléviseur d’Internet, mais nous ne le croyons pas.