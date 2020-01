Les téléviseurs Roku 4K 50 ″ et 55 ″ sont sur Amazon à partir de 255 $, ce qui est fou – .

Si vous souhaitez ajouter Roku à n’importe quel téléviseur que vous possédez déjà, le Roku Streaming Stick + avec 4K et HDR est en vente dès maintenant pour seulement 42,90 $, ce qui est moins cher que le Black Friday. C’est une affaire de tueur, alors vérifiez-la. Mais si vous avez pensé à acheter un nouveau téléviseur et que vous voulez également Roku, il y a une autre offre aujourd’hui sur Amazon que vous devez absolument vérifier. Le téléviseur intelligent Roku Dolby Vision HDR 4K UHD QLED 4K de série 6 de TCL 55 ″ est l’un des meilleurs téléviseurs jamais fabriqués par TCL, et il a déjà une valeur incroyable à 650 $. Grâce à une grande remise sur Amazon et un coupon supplémentaire que vous pouvez clipser sur la page du produit, vous pouvez en accrocher un dès maintenant pour seulement 467,49 $. Vous pouvez également obtenir la version 50 pouces pour seulement 254,99 $, ce qui est fou! La version 65 ″ de ce téléviseur était en vente plus tôt cette semaine et elle s’est vendue rapidement après que nous en ayons parlé à nos lecteurs, donc ce modèle présente également un risque de liquidation certain. Ces prix sont tous si bas qu’ils pourraient être des erreurs, alors dépêchez-vous.

TCL 55 ″ Classe 6 série 4K UHD QLED Dolby Vision HDR Roku Smart TV

La technologie couleur LED offre une meilleure luminosité et un large volume de couleurs pour offrir des performances d’image exceptionnellement vives et réalistes

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image 4K Ultra HD avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

Le rétro-éclairage LED avec zones de contrôle du contraste produit des noirs profonds et une excellente qualité d’image

La conception à vue complète offre un affichage en verre propre et contemporain bord à bord qui se fond parfaitement dans votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 48; 3 X 28; 1 X 3; 4 pouces, TV avec support: 48; 3 X 31; 1 X 12; 4 pouces

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

Téléviseur intelligent Roku Dolby Vision HDR 4K UHD classe 5 de TCL 50 ″

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

La conception complète de lView offre un affichage en verre bord à bord propre et contemporain qui s’intègre parfaitement à votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 43,8 pouces X 25,5 pouces X 3,1 pouces, TV avec support: 43,8 pouces X 28,0 pouces X 10,0 pouces

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

Roku Streaming Stick +

Nouveau! Disney + et Apple TV sont désormais en streaming sur tous les appareils Roku

Sans fil qui tient la distance: salle de jeux au sous-sol? Soirée cinéma dans la cour? Amenez-les. Le récepteur sans fil longue portée vous offre jusqu’à 4x la portée et un signal plus puissant pour une diffusion fluide même dans les pièces plus éloignées de votre routeur

Qualité d’image exceptionnelle: profitez de vos émissions préférées avec des détails et une clarté étonnants. Que vous diffusiez en HD, 4K ou HDR, vous profiterez d’une qualité d’image optimisée pour votre téléviseur avec une résolution nette et des couleurs vives.

Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: accrocheur et réactif, vous diffuserez facilement vos favoris – des films et séries sur Apple TV, Prime Video, Netflix, aux alternatives de câble comme Sling, profitez de la télévision la plus parlée sur des milliers de canaux

Plus besoin de jongler avec les télécommandes: allumez votre téléviseur, ajustez le volume, coupez le son et contrôlez votre diffusion en continu avec une seule télécommande: utilisez votre voix pour rechercher rapidement entre les chaînes, activer les sous-titres et bien plus en une seule touche

La configuration est un jeu d’enfant: branchez-la, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser – c’est aussi simple que cela

Écoute privée sur mobile: utilisez l’application mobile gratuite Roku pour augmenter le volume de vos émissions sans déranger la maison

Divertissement sans fin: diffusez ce que vous aimez, y compris la télévision gratuite, les actualités en direct, les sports et plus encore; Ne manquez jamais les événements dont on parle le plus, les émissions primées, les derniers succès de superproductions et bien plus encore.

