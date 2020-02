Les tests de nouvelles listes de lecture ont officiellement commencé

Beaucoup d’entre nous aimeraient sans aucun doute Spotify a révisé l’intégralité de l’interface et l’a rendue plus fluide, notamment en accélérant l’accès aux différentes zones de l’application. Malheureusement, cela ne semble pas se produire, du moins pas pour l’instant.

Cependant, Spotify essaie de modifier de petits aspects, pour cette raison, il teste en fait certaines nouvelles qui pourraient venir avec les prochaines mises à jour. En particulier, à la suite des tests les plus récents, il semble que l’écran d’accueil obtienne un nouvelle section ci-dessus avec des recommandations spécifiques et très détaillées.

Spotify pourrait bientôt introduire une nouvelle section sur l’écran d’accueil, la phase de test a déjà commencé

La nouvelle section commence par une salutation – Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée – et comprend une grille compacte de six listes de lecture recommandé, qui devrait être parfait pour cette heure de la journée et adapté à vous, évidemment en fonction de vos goûts. Selon ce que vous écoutez habituellement, vous pouvez voir vos mixages quotidiens et les chansons que vous aimez, parmi les différentes listes de lecture proposées.

En plus des recommandations utiles, la deuxième raison pour laquelle beaucoup pourraient aimer cette interface est la principale densité de l’information. Habituellement, Spotify peut afficher sept à neuf listes de lecture sur l’écran d’accueil. Avec la nouvelle section, le nombre de listes de lecture disponibles peut potentiellement atteindre douze ans. Ceci évidemment si vous n’obtenez pas de doublons comme ceux montrés ci-dessus dans l’image au début de l’article. De plus, la nouvelle interface est un changement côté serveur et semble pour l’instant limitée. Il suffit d’attendre comme toujours pour voir comment ces tests se dérouleront.