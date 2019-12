Les tests YouTube «présentés dans cette vidéo» sur Android

Au cours des dernières années, la communauté des créateurs YouTube s'est rapprochée et les collaborations sont devenues monnaie courante. Pour vous permettre de découvrir plus facilement les YouTubers qui participent à une vidéo, Google teste A / B une nouvelle section "en vedette dans cette vidéo" sur Android. Vous y trouverez un aperçu des créateurs participants avec des liens vers leurs chaînes et la possibilité de s'abonner.

Google utilise "une gamme de signaux" sur une vidéo pour déterminer quels YouTubers y apparaissent, et l'expérience est actuellement limitée à un "groupe diversifié de créateurs les plus recherchés dans différentes catégories sur YouTube". Lorsque les algorithmes de Google trouveront l'une de ces personnes dans un clip non publié sur leur propre chaîne, elles apparaîtront dans la section “ présentée dans cette vidéo '' juste en dessous du lecteur. S'il est jugé réussi, le test pourrait s'étendre pour inclure davantage de créateurs à l'avenir.

Actuellement, de nombreux YouTubers recourent à la liste des collègues participants dans la description de la vidéo, ce qui est sans doute une solution inélégante.

La nouvelle fonctionnalité est conforme aux ajouts précédents à YouTube, tels que les crédits musicaux automatiques et les produits suggérés. Comme il s'agit d'un test A / B limité déployant un "petit pourcentage de téléspectateurs", vous pourriez très bien ne pas voir le changement en ce moment. L'utilisation de la version la plus récente de l'application YouTube pourrait vous aider à participer à l'expérience, alors assurez-vous de vérifier si vous êtes à jour sur le Play Store.