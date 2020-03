Les thermostats Nest sont moins chers aujourd’hui qu’ils ne l’étaient le vendredi noir – .

Les modèles Nest Thermostat de Google sont généralement considérés comme les meilleurs thermostats intelligents du marché, et ils sont en vente aujourd’hui aux prix les plus bas que nous ayons vus depuis longtemps sur Amazon.

Le Nest Thermostat E est une offre particulièrement intéressante jeudi, car il est disponible à un prix encore plus bas qu’il ne l’était le Black Friday de l’année dernière.

Le Nest Learning Thermostat phare de Google bénéficie également d’une remise importante, bien que l’offre semble être quelque peu limitée.

Les deux modèles sont en stock et expédiés immédiatement plutôt qu’à la fin du mois d’avril, comme d’autres produits non essentiels sur Amazon.

En ce qui concerne les produits pour la maison intelligente, certains gadgets sont beaucoup plus intelligents que d’autres. Ensuite, au sommet de la pile de la maison intelligente, il y a une poignée d’appareils que vous devez être fou pour transmettre. Un bon thermostat intelligent est en tête de liste.

Vous vous demandez peut-être pourquoi un bon thermostat intelligent est si essentiel et il y a deux raisons différentes. La première est que c’est bon pour l’environnement, dont certaines personnes peuvent se soucier plus que d’autres. En diminuant la quantité d’énergie que vos systèmes de chauffage et de climatisation utilisent, vous consommez moins de ressources. Mais la deuxième raison est quelque chose que tout le monde peut obtenir: un thermostat intelligent vous fait économiser de l’argent.

Des appareils comme le Nest Thermostat E et le Nest Learning Thermostat utilisent des fonctionnalités intelligentes pour réduire la durée de fonctionnement de vos systèmes CVC. Moins ils courent, moins vous payez – c’est aussi simple que cela. Les prix des thermostats eux-mêmes n’ont vraiment aucune importance car ils se paient eux-mêmes en économies. Ensuite, une fois qu’ils ont payé pour eux-mêmes, le reste de l’argent que vous économisez inévitablement va directement dans vos poches.

Bien sûr, plus votre thermostat intelligent est rentable tôt, plus vous commencez à empocher ces économies, c’est donc le moment idéal pour en acheter un, car Amazon propose des offres fantastiques. En fait, le Nest Thermostat E est en vente aujourd’hui pour encore moins qu’il ne l’était le Black Friday! Le Nest Learning Thermostat est également en vente avec une remise importante, mais l’offre semble limitée, vous devrez donc en acheter un prochainement si vous souhaitez économiser autant que possible. Il convient également de noter qu’Amazon expédie ces thermostats intelligents maintenant, plutôt qu’à la fin avril, comme la plupart des produits non essentiels. Nous ne savons pas pourquoi les thermostats Nest font la coupe, mais nous ne nous plaignons pas non plus!

