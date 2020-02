Les “torrents légaux” existent aussi et nous les avons ici

Les «torrents légaux» existent également car tout ce qui circule sur les réseaux de partage de fichiers n’est pas limité par le droit d’auteur et ce système de partage de fichiers est très adapté à la distribution. Et cela peut vous surprendre Tout contenu gratuit et sans copyright qui existe.

Comme vous le savez, Torrent est le format de fichier où les informations de contenu partagé sont stockées via le protocole BitTorrent, les plus populaires parmi celles disponibles aujourd’hui, bien que d’autres comme eDonkey ou eMule fonctionnent toujours et ont tous perdu de leur popularité au profit d’autres médias. distribution et avant les campagnes de criminalisation d’une partie de l’industrie.

De pionniers comme Napster, ces méthodes de partage de contenu sont devenues synonymes de piratage, mais nous devons insister sur le fait que ils sont aussi légaux que les autres et ne dépendent que du contenu qu’ils gèrent. Certaines organisations du droit d’auteur liées à l’industrie ont engagé des sociétés tierces pour diffuser du matériel protégé par le droit d’auteur, d’autres faux, incomplets et même des logiciels malveillants pour interrompre le fonctionnement de ces réseaux.

Où trouver des torrents légaux

Indiquant clairement que le partage de matériel protégé par le droit d’auteur est illégal (que ce soit par les réseaux P2P, les téléchargements directs ou par tout autre moyen), il convient de souligner que ces technologies de distribution en tant que telles ne violent aucune norme et la distribution de «torrents légaux» en sont un bon exemple.

Un exemple clair est les distributions GNU / Linux qui sont librement distribuées sur ces réseaux et qui sont un moyen idéal pour ne pas surcharger les serveurs de téléchargement officiels, pour pouvoir maintenir les versions précédentes et, finalement, économiser d’énormes sommes d’argent sur l’hébergement. En tant que tel, c’est un moyen intéressant pour la distribution de logiciels open source, mais pas seulement, également pour le contenu multimédia, qu’il s’agisse de vieux films, de musique ou de jeux Freeware.

Il existe des portails spécialisés avec du matériel parfaitement légal et que vous pouvez également partager sans problème, car vous devez vous rappeler que lorsque vous téléchargez ce type de fichiers, vous l’hébergez également pour que d’autres puissent l’utiliser. Nous vous rappelons certains d’entre eux:

Torrents légitimes. C’est l’un des portails les plus populaires dans les torrents légaux, ce qui signifie qu’il aura suffisamment de graines pour une distribution efficace. Il a des logiciels pour Windows, Mac, Linux, iOS et Android, et d’autres contenus tels que des films, des vidéos, des livres, des jeux et une section spécifique pour Anime.

Vuze. Un autre des premiers arrêts pour les torrents légaux. En plus d’être l’un des principaux clients de BitTorrent (ancien Azureus), il abrite également un répertoire de contenus de différents types, vidéo et musique, podcast informatif sur la science et la nature, livres, logiciels, nouveaux artistes musicaux et films classiques.

Torrents du domaine public. Ne vous inquiétez pas de son interface Spartan, car ces sites ne sont généralement pas vertueux en termes de design. En retour, c’est l’un des meilleurs sites Web pour trouver des torrents de films légaux. Tout ce qui est partagé sur ce site est dans le domaine public, avec des films classiques qui couvrent toutes sortes de genres et aussi des séries B. Il propose des téléchargements en plusieurs formats pour PC ou appareils mobiles et a une catégorie pour le streaming si vous voulez le regarder en ligne sans Devant télécharger quoi que ce soit.

Linuxtracker. Bien connu des utilisateurs du système gratuit, ce site est spécialisé dans le partage de torrents pour télécharger des distributions Linux. Bien que de grandes distributions comme Ubuntu ou openSUSE puissent être téléchargées directement à partir de leurs sites Web, cette option n’est pas aussi disponible pour des distributions plus spécifiques. Vous pouvez trouver presque toutes les distributions Linux que vous pouvez imaginer, ainsi que les versions précédentes des distributions précédentes qui peuvent être utiles à des fins de test.

Jamendo Music. Si la musique est votre passion et que vous aimez chasser de nouveaux groupes et artistes, vous devriez l’essayer. Ce site propose de la musique gratuite et indépendante qui peut être téléchargée à l’aide de torrents légaux ou transmise en ligne. Il a beaucoup de musique gratuite qui peut être utilisée pour des vidéos, comme dans les projets de création de contenu YouTube, que vous pouvez trouver dans la section musique libre de droits. Vous pouvez également rechercher des artistes par genre ou rechercher les dernières pistes ou tendances. La fonction Radios vous permet d’écouter une sélection de musique gratuite du genre de votre choix.

Les archives Internet. La bibliothèque numérique à but non lucratif dédiée à la conservation des fichiers et du contenu est magnifique comme nous l’avons vu il y a quelques jours dans le tutoriel d’exécution du jeu MS-DOS. Et il a également des logiciels, des livres et du contenu musical qui peuvent être partagés par BitTorrent. Sa catégorie de films est particulièrement importante, avec le cinéma noir, les classiques de l’horreur et les films muets des premiers jours du cinéma comme plus pertinents.

Vous avez déjà vu; Des «torrents légaux» existent également même si une partie de l’industrie les criminalise également. Vous avez plus d’informations dans notre Guide dédié à BitTorrent Comment ça marche, qui sont les meilleurs clients?