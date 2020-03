les touristes spatiaux s’envoleront pour l’ISS l’année prochaine

La société spatiale privée de Houston, axiome, s’est associé à SpaceX partir de ISS déjà dans la seconde moitié de 2021. Selon les termes de leur accord, SpaceX utilisera la capsule Dragon d’équipage pour transporter trois touristes et un membre du personnel d’Axiom, qui veilleront à ce qu’ils n’interfèrent pas avec les membres d’équipage du NASA qui font leur travail. Il convient de noter qu’Axiom est la société que la NASA a choisie pour construire le premier module de destination commerciale de la station spatiale.

SpaceX: les plans peuvent être légèrement diversifiés

L’entreprise de Elon Musk il a initialement développé la capsule pour amener les astronautes dans l’espace et son premier vol, piloté par la NASA, devait avoir lieu entre avril et juin. Mais maintenant, il a un projet légèrement différent: il veut étendre les utilisations du vaisseau spatial. Il a signé un accord avec Space Adventures pour avoir la possibilité de voyager deux à trois fois plus loin de la terre que l’endroit où se trouve la Station spatiale internationale.

La mission Axiom durera 10 jours. Deux des jours disponibles seront utilisés pour se rendre à la station spatiale et en revenir. Aucune des deux parties n’a révélé combien coûterait un endroit pendant le voyage. Selon le New York Times, cependant, Axiom a précédemment affirmé qu’un siège coûterait 55 millions de dollars et qu’une personne s’était déjà inscrite. Le chiffre n’est donc pas négligeable. De plus, lorsque la NASA a annoncé en 2019 qu’elle ouvrirait la station aux astronautes privés, elle a déclaré qu’elle l’obtiendrait. 35 000 $ par nuit par personne.