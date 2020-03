Les tout nouveaux AirPods Pro reviennent à leur prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon

Les tout nouveaux AirPods Pro bénéficient d’une réduction de prix rare sur Amazon. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir l’Apple AirPods Pro en vente pour 234,98 $. C’est une remise de 14 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil.

Les AirPods Pro 2019 intègrent la puce H1 d’Apple, qui offre un contrôle vocal avec Siri afin que vous puissiez obtenir des itinéraires, sauter des chansons et passer des appels complètement mains libres. Les écouteurs sans fil incluent désormais la suppression active du bruit pour bloquer les bruits indésirables, et le mode Transparence vous permet de laisser passer le bruit extérieur lorsque vous en avez besoin. Les AirPod résistants à la transpiration sont également livrés avec de nouveaux embouts en silicone de trois tailles différentes pour offrir un ajustement plus confortable et plus sûr.

Alors que la remise de 14 $ peut ne pas sembler beaucoup, les baisses de prix sur les AirPods Pro sont extrêmement rares. Nous ne savons pas combien de temps Amazon aura les écouteurs à ce prix, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offre AirPods Pro:

Apple AirPods Pro: 249 $ 234,98 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le tout nouveau AirPods Pro en vente pour 234,98 $ sur Amazon. Les écouteurs véritablement sans fil sont dotés d’une annulation active du bruit et le boîtier de chargement sans fil offre plus de 24 heures d’autonomie.

Voir l’offre

En savoir plus sur les écouteurs avec nos Apple AirPods Pro critique.

Vous pouvez également acheter plus d’offres avec notre résumé des AirPod Pro au meilleur prix.

Apple – AirPods Pro – Blanc