Les trackers Fitbit existants bénéficient d’une surveillance de l’oxygène dans le sang et pourraient bientôt détecter l’apnée du sommeil

La montre intelligente ionique de Fitbit a été le premier produit de la marque à disposer d’un capteur SpO2, qui est utilisé pour estimer les niveaux d’oxygène dans le sang. Plusieurs autres produits Fitbit, à savoir les Versa, Versa Lite, Versa 2 et Charge 3, étaient livrés avec un capteur similaire, mais il était resté en sommeil jusqu’en décembre. Après avoir été testée avec quelques utilisateurs, la fonctionnalité semble se déployer plus largement.

Fitbit a récemment ajouté un graphique “Variation estimée de l’oxygène” aux données de sommeil dans son application, montrant les variations importantes de saturation en oxygène pendant que vous somnolez, mais pas tout au long de la journée. La société avait précédemment reconnu que ce graphique était en train de s’étendre à un “petit pourcentage d’utilisateurs”, mais un nombre croissant de personnes ont récemment signalé qu’il s’était présenté pour eux.

Bien que Fitbit n’ait pas officiellement confirmé si la fonctionnalité est maintenant largement disponible, il a indiqué qu’il développait des “fonctionnalités approuvées par la FDA pour l’apnée du sommeil”, ce qui signifie que le capteur SpO2 sera probablement utilisé pour des analyses plus détaillées. Cela arrive à un moment où plusieurs autres sociétés de suivi d’activité ont commencé à offrir des capacités similaires. Withings, l’un des plus grands rivaux de Fitbit, a récemment dévoilé la ScanWatch, qui propose à la fois la détection de l’AFib et de l’apnée du sommeil.