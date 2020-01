Les trackers fitness Garmin jusqu’à -60% en vente massive ce week-end

Nous arrivons à la fin de janvier maintenant, donc si vous n’avez pas encore acheté votre tracker de fitness bon marché, c’est le moment de le faire! Le premier mois de l’année est bien connu pour ses offres de tracker de fitness, avec de nombreuses résolutions du Nouvel An nécessitant un traitement technique pour commencer. Cette tendance se poursuit ce week-end, avec toute une série d’offres de tracker fitness Garmin pour vous mettre en forme en 2020.

Les économies abondent sur tout, du simple et bon marché Garmin Vivosmart 3 pour seulement 52,99 $ jusqu’au Forerunner 935 avec 136 $ de réduction à 363,21 $ ce week-end. Telle est la gamme d’offres de tracker fitness Garmin actuellement, vous pouvez à peu près acheter une montre connectée bon marché pour tout ce dont vous avez besoin. Que vous preniez simplement un tracker simple pour les étapes et la surveillance de la fréquence cardiaque ou que vous recherchiez quelque chose d’un peu plus compliqué, avec des systèmes de navigation supplémentaires et une formation à l’écran.

Nous avons trouvé d’excellentes offres Garmin sur la série Vivosport ainsi que les modèles Forerunner populaires avec le Forerunner 35 le moins cher à 99 $ en ce moment. Il y a même un excellent prix sur le modèle Garmin Instinct robuste – une montre intelligente parfaite pour les aventuriers détenant un rabais de 100 $ en ce moment, le ramenant à 199 $.

Nous avons rassemblé ici toutes les dernières offres de tracker fitness Garmin pour que vous puissiez découvrir quelle smartwatch pas chère vous souhaitez acheter ce week-end.

Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour connaître les prix Garmin fitness tracker dans votre région.

Tracker fitness Garmin Vivosmart 3 – petit / moyen, violet | 139,99 $ 52,99 $ chez Walmart

Le moins cher aujourd’hui est cette offre Garmin Vivosmart 3 fitness tracker de Walmart. Vous économisez 87 $ sur le tracker d’activité simple et facile à utiliser – un fantastique 62% de réduction sur le prix d’origine. Le Vivosmart 3 est un tracker slimline avec un petit écran affichant les statistiques, les notifications et les outils de surveillance dans une coque discrète.

Voir l’offre

Garmin Vivofit 3 fitness tracker – regular fit, noir | 99,99 $ 59,99 $ chez Walmart

Le Vivofit 3 donne un coup de fouet malgré un facteur de forme relativement similaire au Vivosmart. Le Vivofit 3 surveille non seulement vos niveaux d’exercice et de forme physique pendant que vous vous entraînez, mais il détecte également si vous marchez, courez, faites du vélo ou de la natation. De plus, il détecte même lorsque vous ne bougez pas du tout – vous donnant un léger coup de pouce après une certaine inactivité.

Voir l’offre

Tracker fitness Garmin Vivosmart HR Plus – coupe classique, noir | 128,52 $ 85,68 $ chez Walmart

Avec un écran toujours allumé, le Garmin Vivosmart HR Plus offre un fantastique compagnon d’entraînement capable de suivre votre exercice et d’appliquer la navigation GPS à vos promenades et jogging. De plus, vous pouvez contrôler votre musique et recevoir des notifications une fois que vous associez votre tracker de fitness à votre smartphone.

Voir l’offre

Tracker fitness Garmin Forerunner 35 – noir | 169,99 $ 99,99 $ chez Amazon

Si vous recherchez un écran plus grand sur votre tracker de fitness mais que vous ne vous souciez pas de certaines des fonctionnalités les plus chères, ce Garmin Forerunner 35 devrait faire l’affaire. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique avec un GPS intégré et un écran haute résolution de 0,93 x 0,93 pouce.

Voir l’offre

Tracker fitness Garmin Forerunner 235 – noir | 249,99 $ 149,99 $ chez Best Buy

En échangeant l’affichage carré contre l’écran de montre circulaire plus conventionnel, ce deal de tracker fitness Garmin Forerunner 235 est 100 $ moins cher ce week-end. En plus des capacités de suivi de la condition physique, vous bénéficiez également d’une gamme de fonctionnalités intelligentes vous permettant de calculer les temps d’exécution pour une certaine distance et de télécharger des programmes d’entraînement supplémentaires.

Voir l’offre

Tracker fitness Garmin Vivoactive 3 | 249,99 $ 129,82 $ chez Amazon

Le Vivoactive 3 apporte Garmin Pay à la soirée de suivi de la forme physique avec une gamme de fonctionnalités de personnalisation et de programmes d’entraînement préchargés. Le Vivoactive 3 offre ce parfait point à mi-chemin entre un tracker de fitness et une montre intelligente qui le rend extrêmement capable pour l’un ou l’autre cas d’utilisation.

Voir l’offre

Tracker fitness Garmin Instinct | 299,99 $ 199,99 $ chez Best Buy

Cette offre Garmin Instinct fitness tracker fait baisser le prix de la montre connectée d’extérieur en dessous de 200 $ cette semaine. Avec une boussole à 3 axes et un altimètre barométrique ainsi que l’accès à trois systèmes de navigation mondiaux, il s’agit d’un tracker de fitness conçu pour l’aventurier, d’autant plus qu’il est livré avec une impressionnante durée de vie de la batterie de 14 jours.

Voir l’offre

Tracker fitness Garmin Forerunner 935 – noir | 499,99 $ 363,21 $ chez Amazon

Habituellement 500 $, ce Garmin Forerunner 935 est disponible pour seulement 363 $ cette semaine sur Amazon. C’est un prix fantastique sur le tracker de fitness premium qui fonctionne pour évaluer vos performances d’entraînement et vous faire savoir quand vous vous poussez trop fort ou pas assez, en plus d’une gamme de fonctionnalités de suivi de fitness de haute qualité.

Voir l’offre

Activité Garmin Vivosmart 3 …

GPS Garmin Forerunner 35 …

Garmin Forerunner 235 – Givre …

Garmin vivoactive 3 Noir …

Garmin Instinct, Montre GPS, …

Garmin Forerunner 935 Running …

Envie de plus Vente de tracker fitness Garmin? Nous gardons un œil sur les meilleurs prix ici sur TechRadar. Si vous souhaitez quelque chose qui fonctionne mieux avec votre iPhone, vous pouvez également consulter ces Prix ​​Apple Watch et encore moins cher offres Apple Watch remises à neuf. Ou consultez notre sélection de meilleurs trackers de fitness là-bas.