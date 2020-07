les travaux qui changeront vos résultats en tant que marketeur

Cette semaine, nous vous recommandons 5 œuvres qui sont des références importantes dans votre travail de marketing, en raison de vos connaissances.

Diversifiez vos sources de revenus en ligne

Au revoir à votre patron – Plusieurs sources de revenus: comment gagner de l’argent en ligne Héctor J. Sosa Il nous met en garde dans quatre chapitres de son travail, une série de ressources où il reconnaît l’importance de créer diverses sources de revenus multiples et propose des moyens de générer des ressources telles que l’auto-publication de livres, le blogging, le vlogging, la publication d’une chaîne YouTube , commerce électronique, cours en ligne, conception de pages Web, production de podcasts.

Un autre sujet sur lequel l’auteur met en garde est qu’il vous guide à travers le début dans chacun de ces domaines, qui deviennent des ressources créatives pour générer des revenus sur le marché.

La diversification des ressources est devenue une très bonne opportunité pour les professionnels de multiplier leurs revenus avec lesquels ils se préparent à des éventualités, comme, par exemple, le reste de perdre votre principale source de revenus, comme votre travail de 9e année. Eh bien à six heures de l’après-midi, par exemple.

Ce travail est un excellent compagnon dans votre travail de professionnel et dans les ressources qui vous aident à générer de la richesse, surtout si vous considérez que le numérique est devenu un allié extrêmement pratique pour générer des ressources aujourd’hui.

Master ROI en marketing digital

Le ROI marketing et commercial de Pablo Turletti C’est une excellente recommandation, d’avoir un guide dans les processus d’affaires et de savoir comment valoriser le travail à partir d’une méthodologie, qui vise à développer un modèle avec lequel vous pouvez valider économiquement un projet avant de générer des investissements, donner de l’intelligence aux entreprises et plus encore efficacité du processus.

Devenez un spécialiste du marketing numérique

Devenir un spécialiste du marketing numérique: acquérir les compétences techniques et techniques pour une carrière en marketing axée sur la technologie Anya et Gil Gildner Ils ont préparé un travail important qui commence par des bases telles que l’explication de ce qu’est le marketing, il devient donc un très bon guide pour aider les professionnels à développer des stratégies pertinentes.

Un point que nous ne pouvons pas perdre de vue dans ce travail est la bonne administration de stratégies telles que la publicité au paiement par clic ou le marketing sur les réseaux sociaux, si pertinentes de nos jours lorsque de grandes marques ont boycotté Facebook, en refusant de suivre la publicité sur cette plateforme.

Un autre des grands sujets abordés dans ce travail est le traitement du marketing par e-mail, qui est l’un des fondements de cette question, le développement web et la construction de contenu pour faire du branding avec eux.

L’un des nombreux autres sujets qu’il aborde également dans son travail est l’interprétation des données et la gestion des métriques, ainsi qu’un sujet très courant dans ce domaine, le travail indépendant dans le marketing.

Ces types d’œuvres sont d’excellents compagnons dans votre travail avec les marques et dans votre gestion des talents, afin que vous deveniez un professionnel avec des compétences uniques dans la gestion des ressources numériques.

Marketing numérique des résultats

Dans le marketing numérique qui fonctionne réellement, le guide ultime: découvrez tout ce dont vous avez besoin pour construire et mettre en œuvre une stratégie de marketing numérique qui donne des résultats (édition anglaise), une carte d’action est présentée pour comprendre le marketing numérique et l’implémenter pour produire des résultats.

Dans le cadre de son travail, le lecteur est guidé dans l’utilisation de canaux, de tactiques et d’outils qui aident à mesurer l’effet qu’une stratégie de marketing numérique a sur les entreprises.

Le livre est destiné aux professionnels et aux spécialistes du marketing qui souhaitent donner au marketing numérique des stratégies et des outils robustes qui fonctionnent vraiment.

Ce titre est composé de 18 chapitres où ils vous apprennent à hiérarchiser le marketing numérique, à exploiter les canaux de travail tels que le marketing conversationnel et à définir votre stratégie de marketing numérique en comprenant le contexte.

Les 7 meilleures stratégies de marketing digital

En 7 stratégies de marketing Internet: pour créer votre propre empire en ligne (édition espagnole) Martín Meneses Vous trouverez un programme conçu pour avoir des résultats rapides et avec effet sur votre stratégie numérique, en particulier à un moment où vous pouvez booster votre activité physique, votre stratégie d’affiliation ou utiliser du contenu pour vendre des produits.

L’idée de l’auteur dans son travail est qu’Internet est un nouveau médium et que nous devons nous y adapter afin de communiquer commercialement avec les marques avec lesquelles nous travaillons, en ayant un effet sur les différents marchés sur lesquels nous travaillons et dans le développement de des produits de toutes sortes qui ont été fabriqués pour être en mesure de renforcer l’effet commercial des entreprises physiques et la capacité qu’elles atteignent.

