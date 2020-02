Les trois meilleurs processeurs à jouer que vous pouvez acheter

Intel et AMD ont un large catalogue de CPU de consommation générale, mais quels sont les meilleurs processeurs à jouer? C’est une question à laquelle il n’est pas facile de répondre, surtout parce que grâce à la guerre des prix qui a eu lieu entre les deux sociétés en ce moment, nous pouvons trouver une variété de solutions intéressantes, mais dans cet article, nous vous donnerons une réponse en se concentrant sur trois grandes Budgets: moins de 100 euros, moins de 200 euros et moins de 350 euros.

Notre objectif est d’identifier les trois meilleurs processeurs à jouer que nous pouvons trouver sur le marché en ce moment dans ces gammes de prix. Nous verrons vos spécifications, quelle valeur offrent-ils être considéré comme “le meilleur” et nous expliquerons ce que nous pouvons en attendre à court et moyen et long terme.

Cette approche a une raison, et c’est que l’achat d’un processeur est l’une des décisions les plus compliquées que nous devons prendre, et c’est aussi l’un des investissements les plus importants lors de la configuration d’un PC. Il est important de connaître ses performances à court et à moyen terme, mais si nous sommes sûrs de sa durée de vie utile à long terme, nous serons pleinement conscients de la façon dont il résistera à l’épreuve du temps et quand nous devrons le changer sans autre remède.

Comme toujours, j’espère que ce guide dédié aux trois meilleurs processeurs à jouer vous sera utile et vous aidera à choisir le processeur qui correspond le mieux à vos besoins. Si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires et Nous vous aiderons à le résoudre.

Les meilleurs processeurs à jouer: considérations précédentes

Avant de lancer pour choisir, nous devons être clairs sur les éléments qui définissent un bon processeur de jeu, c’est-à-dire quelles exigences sont essentielles de sorte qu’un processeur peut être considéré comme bon si nous prévoyons de l’utiliser pour jouer.

Si nous en faisons juste un look à court terme Il est assez simple de décrire ces exigences:

Vous devez avoir au moins Quatre cœurs et huit fils.

Su CPI doit être à la hauteur des processeurs Intel Core 4000 (série Haswell) ou au niveau de la série Ryzen 1000 (série Zen).

La fréquence de travail réelle, en mode turbo ou après application d’un overclock stable, ne doit pas descendre en dessous 3,6 GHz

Eh bien, sur la base de ces trois exigences, nous pouvons dire que, par exemple, le Ryzen 5 1500X C’est un bon processeur pour les jeux, et la même chose se produirait avec le Core i7 4770K et avec d’autres comme lui Core i7 7700K ou Ryzen 5 2600.

Comme nous pouvons le voir, il n’est pas difficile de trouver, aujourd’hui, de bons processeurs à jouer, mais qu’est-ce qui fait que certains sont considérés comme les meilleurs processeurs à jouer? Dans ce cas, nous devons ajouter, à ces trois exigences que nous avons vues et qui servent de base, d’autres idées fondamentales que nous verrons ensuite:

Avoir un prix compétitif et selon la valeur réelle qu’ils offrent par rapport à d’autres modèles équivalents.

Ils doivent en avoir un efficacité et certains les températures de travail équilibré et raisonnable.

Il doit être intégré dans un plate-forme moderne, complète et bénéficie d’une durée de vie raisonnable.

Bonne performance à moyen et long terme, Mais sans excès inutile.

Si nous appliquons ces quatre points avec les trois précédents, nous voyons la liste des candidats pour les meilleurs processeurs à jouer est considérablement réduit. Par exemple, le Core i9 9900KS Il s’agit d’un processeur haute performance intégré à une plate-forme moderne, mais avec des températures de fonctionnement très élevées et un prix trop élevé pour ce qu’il offre. Cela ne fait pas de lui l’un des meilleurs processeurs à jouer, du moins à proprement parler, c’est-à-dire si nous nous en tenons à ces exigences.

Un autre exemple, mais cette fois du côté d’AMD. Le Ryzen 9 3900X est un processeur très puissant qui a un fort potentiel en charge de travail parallèle, grâce à son 12 coeurs et 24 fils, il est intégré dans une plateforme très complète et mise à jour et a de très bonnes températures de fonctionnement. Son prix est également équilibré, mais son véritable potentiel n’est pas utilisé aujourd’hui, et ne sera pas utilisé à moyen et long terme, il représente donc un excès “inutile”. Ce n’est donc pas l’un des meilleurs processeurs à jouer.

Les meilleurs processeurs à jouer ne sont pas ceux qui offrent les performances les plus brutes, mais ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix, satisfaisant également ces idées d’efficacité, de durée de vie et de plate-forme Nous l’avons vu auparavant.

Meilleurs processeurs à jouer: moins de 100 euros

Nous avons commencé à un niveau qui jusqu’à récemment était un peu compliqué, surtout après le déclin progressif qui ont connu des processeurs à quatre cœurs et à quatre fils, une configuration qui est passée, en un peu plus de deux ans, d’être une norme dans le milieu de gamme pour devenir une gamme “basse”.

Grâce à la poussée d’AMD et à la compétitivité qu’Intel a montré avec les séries Core 8000 et 9000, nous avons vécu une révolution ce qui a fait chuter les processeurs six cœurs à un niveau de prix que nous n’aurions pas osé rêver jusqu’à récemment.

Début 2017, un processeur à six cœurs et douze fils comme le Core i7 6800K coûtait plus cher que 450 euros Avec l’arrivée de la première génération de Ryzen, il a été possible d’acheter un Ryzen 5 1600, avec six cœurs et douze fils, pour moins de 250 euros, et peu à peu les prix ont baissé jusqu’à arriver à un peu plus de cent euros.

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus une puce qui veut entrer que les trois meilleurs processeurs à jouer doivent répondre à sept exigences importantes, et dans la catégorie des moins de 100 euros il n’y a pas de concurrence, le gagnant incontesté est le AMD Ryzen 5 1600 AF, une puce basée sur l’architecture Zen + (12 nm) et fabriquée en process 12 nm.

Ses performances ne sont qu’entre 2% et 5% inférieures à celles proposées par le Ryzen 5 2600, et coûtent 99,99 euros. Ce sont vos spécifications:

Architecture Zen + en process 12 nm.

Six cœurs et douze threads à 3,2 GHz-3,6 GHz, mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclock avec les chipsets B350 et supérieurs.

16 Mo de cache L3.

65 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Avec ce processeur, nous pouvons jouer n’importe quel titre actuel de manière optimale, et nous subirons la première étape de transition qui marquera les consoles de nouvelle génération. La plateforme AM4, dans laquelle elle est intégrée, nous permettra également de mise à jour sans problème à un processeur supérieur sans avoir à changer quoi que ce soit.

Alternatives: la seule vraie alternative si vous cherchez une puce Intel est la Core i5 9400F, qui a six cœurs et six threads. Il a un CPI plus élevé et des performances mononucléaires supérieures, mais il est limité à six fils et a un prix beaucoup plus élevé, car il coûte 151,90 euros.

Meilleurs processeurs à jouer: moins de 200 euros

Nous sautons à un niveau compliqué, car c’est là que la plupart des consommateurs se déplacent et où il y a plus de concurrence. AMD et Intel disposent désormais d’un grand nombre d’options de générations différentes à ce niveau, y compris le Core i5 9400F que nous avons indiqué dans la section précédente, mais le gagnant incontesté pour le rapport qualité-prix, la plate-forme et la durée de vie est le Ryzen 7 2700. Nous vous disons pourquoi.

Nous sommes face à un processeur de 8 cœurs et 16 fils qui est capable d’atteindre, en mode turbo, la 4,1 GHz, et qui vient avec un ventilateur capable de maintenir les températures à un niveau plus qu’acceptable. Cela signifie que nous n’avons pas besoin d’investir davantage pour profiter d’un bon rendement, et son prix est excellent: 149,99 euros.

Avec le Ryzen 7 2700, nous pouvons jouer n’importe quel titre actuel et nous serons prêt pour la transition qui viendra avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X, grâce à ses 8 cœurs et 16 fils. C’est un bon achat pour la valeur qu’il offre aujourd’hui et à long terme, et si nous devons le changer nous n’aurons aucun problème, puisque la plateforme AM4 dans laquelle il est intégré Évoluez jusqu’à la série Ryzen 3000.

Pour finir nous vous laissons un résumé avec votre spécifications:

Architecture Zen + en process 12 nm.

Huit cœurs et seize threads à 3,2 GHz-4,1 GHz, en mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclock avec le chipset B350 et supérieur.

16 Mo de cache L3.

65 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Alternatives: dans ce cas, Intel n’a pas de processeur qui rivalise vraiment en termes de rapport qualité-prix avec le Ryzne 7 2700. La solution la plus proche est le Core i7 9700Fet a un prix de 327 euros, il n’a donc aucun sens de le considérer comme une alternative dans cette catégorie.

Meilleurs processeurs à jouer: moins de 350 euros

Dans ce cas, nous avons deux candidats solides: le Ryzen 7 3700X et le Core i7 9700F. Les deux offrent une valeur assez solide pour le prix qu’ils ont, Mais quelle est la meilleure option? Nous allons voir son cahier des charges et expliquer ses performances et ses caractéristiques afin de faire un choix dûment justifié.

Spécifications du Ryzen 7 3700X:

Architecture Zen 2 en processus 7 nm.

Huit cœurs et seize fils à 3,6 GHz-4,4 GHz, en mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclock avec le chipset B350 et supérieur.

32 Mo de cache L3.

65 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Prix: 320,90 euros.

Spécifications du Core i7 9700F:

Huit cœurs et huit fils à 3 GHz-4,7 GHz, mode normal et turbo.

Prise LGA 1151 avec chipset série 300.

Architecture de Coffee Lake Refresh.

Multiplicateur verrouillé.

65 watts TDP.

Cache intelligent de 12 Mo.

Prix: 324,90 euros.

Si nous nous en tenons aux spécifications brutes, il est clair que le Ryzen 7 3700X ressemble à l’option gagnante, mais est-ce vraiment le cas? En termes généraux oui. À l’heure actuelle, les deux offrent des performances pratiquement identiques dans les jeux et sont donc deux des meilleurs processeurs à jouer que l’on puisse trouver sur le marché haut de gamme.

La différence dans ce cas fait pencher la balance en faveur du Ryzen 7 3700X est le Prise en charge de la technologie SMT, ce qui vous permet de travailler avec 8 processus et 16 threads, c’est-à-dire qu’il a 8 cœurs et 16 threads. Par contre, le Core i7 9700F possède huit cœurs et huit threads, puisque Intel a décidé éliminer la technologie HyperThreading et le laisser exclusif au Core i9 9900 dans toutes ses variantes.

Cette petite quantité de threads et le fait que PS5 et Xbox Series X seront livrés avec des processeurs Zen 2 avec 8 cœurs et 16 fils C’est ce qui m’amène à déclarer vainqueur du Ryzen 7 3700X. Cette puce représente un meilleur investissement si l’on regarde à long terme, et c’est donc le gagnant dans cette gamme de notre guide des trois meilleurs processeurs à jouer.

Alternatives: Le Core i7 9700K est la meilleure alternative si nous sommes moins concernés par la question des investissements à long terme.

Et qu’en est-il des processeurs de plus de 400 euros?

Je sais que plus d’un de nos lecteurs est susceptible de se demander pourquoi nous avons omis cette catégorie, et la réponse est simple, car pour un utilisateur normal cela ne vaut pas la peine d’investir autant d’argent dans un processeur, et encore moins si notre objectif principal est de jouer.

Les meilleurs processeurs à jouer sont ceux qui se situent dans la fourchette de moins de 350 euros pour une raison simple, ce sont les seuls qui en profitent vraiment et offrent une valeur équilibrée d’un point de vue à court, moyen et long terme.

Nous revenons à l’exemple que nous avons donné du Ryzen 9 3900X. C’est un processeur très puissant et avec un bon rapport qualité-prix, mais nous ne verrons pas de jeux qui en profitent même à long terme, et la même chose se produit, évidemment, avec le Ryzen 9 3950X.

Cependant, ces deux processeurs auraient du sens pour un utilisateur qui joue et diffuse, par exemple, ou pour ceux qui veulent participer à un seul travail PC et loisirs et qui utilisent des applications professionnelles capables de tirer parti des puces avec une telle capacité parallèle élevée. Dans les deux cas, la liste des meilleurs processeurs à jouer changerait, car elle ne serait plus limitée à cette tâche.

Je voudrais faire un petit paragraphe avant de terminer sur les processeurs quad-core. Ils ne sont pas morts, J’en suis conscient, mais aujourd’hui, cela n’a de sens si notre budget est très serré et nous voulons monter quelque chose qui nous permet de jouer dans des conditions à court terme, c’est-à-dire si nous sommes conscients que nous devrons mettre à jour dans un ou deux ans.

Si vous vous trouvez dans ce cas, le Ryzen 3 1200 est la meilleure option qui existe actuellement, car il coûte 48,99 euros. Ce sont ses spécifications:

Architecture zen à 14 nm.

Quatre cœurs et quatre fils à 3,1 GHz-3,4 GHz, mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclock avec les chipsets B350 et supérieurs.

8 Mo de cache L3.

65 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Il offre de bonnes performances et est intégré au Plateforme AM4, ce qui signifie que vous pouvez mettre à jour sans avoir à changer la carte mère. Ainsi, vous pouvez le monter dans une configuration de base et le changer en un ou deux ans pour un Ryzen 7 2700, par exemple.